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ألفا تاوري تؤكد بقاء غاسلي ضمن صفوفها لموسم 2023

أكد فريق ألفا تاوري بقاء بيير غاسلي ضمن صفوفه لموسم 2023 المقبل في الفورمولا واحد.

خلدون يونس
من قبل:
, محرر
ألفا تاوري تؤكد بقاء غاسلي ضمن صفوفها لموسم 2023

بالرغم من أن عقد الفرنسي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، لكنّ تجديد عقد سيرجيو بيريز لموسمين مع ريد بُل أدى إلى بعض الشكوك حيال مستقبله، نظراً لرغبته بالعودة إلى صفوف فريق ريد بُل الأساسي.

لكن فرانز توست مدير فريق ألفا تاوري شدد في كندا على أن غاسلي باقٍ "بنسبة مئة بالمئة" الموسم المقبل.

حيث قال: "لديه عقد جاهز".

وأعلن الفريق رسمياً بقاء غاسلي ضمن صفوفه للموسم المقبل.

حيث نشر الفريق بياناً جاء فيه: "كان الفرنسي صاحب الـ 26 عاماً معنا منذ 2017 وبقاؤه يمثل استمرارية رائعة. إنه يمتلك علاقة عمل ممتازة مع مهندسينا وكامل أفراد الفريق".

وأكمل البيان: "بيير سائق قادر على الفوز بالسباقات، مع ثلاث منصات تتويج وتسجيل اللفة الأسرع ثلاث مرات حتى الآن، وسجل 325 نقطة حتى الآن في الفورمولا واحد. كما يمتلك سمعة بكونه السائق القوي في التصفيات".

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من جهته قال غاسلي: "أنا مع هذا الفريق لخمس سنوات، يملؤني الفخر بهذه الرحلة التي خضناها سوية والتقدم الذي حققناه".

وتابع: "أنا مسرور لبقائي ضمن صفوف سكوديريا تورو روسو. الحقبة الجديدة من القوانين تشكل تحدياً جديداً لنا على صعيد التطوير خلال الـ 18 شهراً المقبلة لتأسيس قاعدة قوية للمستقبل".

شارك غاسلي للمرة الأولى في الفورمولا واحد مع تورو روسو في 2017، وأمضى كامل مسيرته في الفئة الأولى مع الفريق الإيطالي ما عدا 12 سباقاً أمضاها مع الفريق الأساسي ريد بُل بداية موسم 2019.

ومنذ عودته إلى ألفا تاوري، أحرز غاسلي الفوز بسباقٍ وحقق منصتي تتويج، ليصبح أكثر السائقين نجاحاً في تاريخ الفريق.

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