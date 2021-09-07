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ألفا تاوري تؤكد الإبقاء على تشكيلتها لموسم 2022 المقبل

أكد فريق ألفا تاوري في الفورمولا واحد بقاء تشكيلة سائقيه المكونة من بيير غاسلي ويوكي تسونودا، لموسم 2022 المقبل.

ألفا تاوري تؤكد الإبقاء على تشكيلتها لموسم 2022 المقبل

بعد موسم جيد للفريق في 2021 حتى الآن، والذي أظهر فيه غاسلي (بشكل خاص) وتسونودا لمحات جيدة للغاية من أدائهما، قرر الفريق المواصلة على هذه التشكيلة للموسم المقبل.

سيشهد موسم 2022 إدخال قوانين "ثورية" في البطولة، ما يعني الدخول في حقبة جديدة بعد حقبة المحركات الهجينة الحالية.

ويرى الفريق أن سائقَيه يمثلان محوراً أساسياً من محاور النجاح في الحقبة الجديدة، حيث عبر عن الثقة بقدرتهما على تحقيق نتائج جيدة.

وقد أظهر الفرنسي أداء قوياً للغاية كقائد للفري قهذا الموسم، بعد أن وصل إلى منصة التتويج، وكذلك بقي ضمن ترتيب السائقين العشرة الأوائل في البطولة.

أما يوكي، فيعتبر أول سائق يابانيّ يسجل النقاط في سباقه الأول ضمن البطولة، ويبدو أنه يستعد للمضي قدماً واكتساب الخبرة مع الفريق.

ويعتبر فريق ألفا تاوري الوحيد الذي سجل النقاط في كل سباق حتى الآن، حيث يركز جهوده على معركة المركز الخامس ضمن بطولة المصنعين.

من جهته، قال غاسلي: "أنا مسرور جداً بالمواصلة مع الفريق لموسم آخر في الفورمولا واحد، خاصة بعد رؤية النجاحات التي حققناها حتى الآن منذ انضمامي في 2017 للمرة الأولى".

وتابع: "أعتقد أننا سنحقق إنجازات قوية للغاية في هذا الموسم، والموسم المقبل، خاصة مع التغييرات المقبلة في القوانين".

وأردف: "تملؤني الحماسة لرؤية ما سيحققه الفريق في هذه الحقبة الجديدة لمواصلة العمل. لقد كان هذا الموسم مثمراً جداً لنا وأتطلع للمواصلة في الموسم المقبل". 

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أما تسونودا، فقال: "أنا متحمس للغاية لمواصلة العمل مع فريق ألفا تاوري لموسم ثانٍ. إنها فرصة رائعة حقاً".

وتابع: "أشكر الفريق على منحي هذه الثقة لمواصلة اكتساب الخبرة. تجمعني علاقة جيدة جداً مع بيير، وقد تكلمتُ الكثير بالفعل هذا الموسم".

وأردف: "من الرائع مواصلة رحلتنا معاً. خاصة بعد انتقالي مؤخراً إلى فاينزا. أتطلع قدماً إلى الموسم الجديد".

بالمقابل، قال فرانز توست مدير الفريق: "أنا مسرور للإعلان عن مواصلة العمل مع كلا السائقين ضمن فريق ألفا تاوري لموسم 2022".

وأكمل: "لقد كان تقدم بيير هذا الموسم مذهلاً، ومعه نجحنا بالوصول إلى جميع عتبات منصة التتويج. بدءاً من المركز الثاني في البرازيل 2019، من ثم الفوز على حلبة موطننا في مونزا الموسم الماضي، وخلال هذا الموسم حقق المركز الثالث في باكو".

وتابع: "إنه يستعمل خبرته كذلك لمساعدة يوكي في تقدمه. لقد كانت علاقتهما إيجابية هذا الموسم، مع صداقة تجمعهما خارج الحلبات. يوكي يواصل عملية تقدمه كذلك وما زال في بداية رحلته".

واختتم: "من الرائع لنا الإبقاء على هذين السائقين، وبالتالي سنبدأ بالتركيز على ما لدينا من مهمات وطموحات".

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