ألفا تاوري تؤكد الإبقاء على تسونودا لموسم 2023 في الفورمولا واحد

خاض تسونودا - صاحب الـ 22 عامًا - مشاركته الأولى في الفورمولا واحد مع ألفا تاوري في 2021، وكان من المتوقع بشكل كبير أن يبقى مع الفريق لموسم ثالثٍ بالتوجه إلى العام المُقبل.

وكان السائق الياباني قد سبق وصرح نهاية الشهر الماضي بأن مستقبله يعتمد على "أمور تدور خلف الكواليس"، لكن تلاشى الغموض عن مقعده الآن مع إعلان ألفا تاوري اليوم الخميس بقاءه لموسم 2023.

وتعقيبًا على بقائه مع الفريق، قال تسونودا: "أودّ أن أتوجه بشكر كبير إلى ريد بُل، هوندا وسكوديريا ألفا تاوري على مواصلة منحي الفرصة للقيادة في الفورمولا واحد".

وأضاف: "بعدما انتقلت إلى إيطاليا العام الماضي لأكون أقرب إلى المصنع، بت أشعر بالفعل أنني جزء من الفريق وسعيد الآن بمواصلة التسابق مع الفريق في 2023".

من جهته عقّب فرانز توست مدير الفريق قائلًا: "كما أقول دومًا، يحتاج السائق ثلاثة أعوام على الأقل ليعتاد بالكامل على الفورمولا واحد، لذلك أنا سعيد بأنه قد تم منح يوكي الوقت لإظهار كامل قدراته".

وتابع: "علاوة على ذلك، فإن ذلك دليل على نجاح دكتور ماركو وبرنامجه للناشئين أننا قادرون على جلب تلك المواهب الشابة وتصعيدها من فئات الناشئين وتطويرها. كما أنضم إلى يوكي في توجيه الشكر إلى ريد بُل وألفا تاوري، إلى جانب هوندا، على دعمهم الدائم وسماحهم له بأن يبقى معنا لموسم آخر".

جديرٌ بالذكر أن ذلك الإعلان يعني أن ألفا تاوري لديها الآن تشكيلة كاملة لموسم 2023 بعدما كشفت في يونيو الماضي أن بيير غاسلي سيبقى مع الفريق، لكن ومع جذب الفرنسي لاهتمام من ألبين ليكون بديلًا عن فرناندو ألونسو، فمن المعلوم أن ريد بُل تستكشف خيارات المقعد الثاني في ألفا تاوري للموسم المُقبل.