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فورمولا 1 / جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى / أخبار عاجلة

ألفا تاوري: الحظ ليس السبب وراء نتيجة كفيات في إيمولا

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ألفا تاوري: الحظ ليس السبب وراء نتيجة كفيات في إيمولا

أصرّ فرانز توست مدير فريق ألفا تاوري في الفورمولا واحد على أنّ الاستراتيجية الجيّدة وليس الحظ هي العامل الرئيسي في تحقيق سائقه دانييل كفيات للمركز الرابع في سباق إيمولا نهاية الأسبوع الماضي.

كان الروسي يحتل المركز الثامن عندما تسبّب انثقاب إطار ماكس فيرشتابن في وقت متأخّر من السباق في دخول سيارة الأمان.

حيث عمد سائقو الصدارة الثلاثة حينها لويس هاميلتون، فالتيري بوتاس وسيرجيو بيريز إلى إجراء توقفاتهم والانتقال إلى إطارات سوفت.

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السائقون الثلاثة في المراكز التالية، دانيال ريكاردو، شارل لوكلير وأليكسندر ألبون، آثروا البقاء على الحلبة على إطارات هارد.

وهنا قررت ألفا تاوري أنّ إطارات سوفت ستمنح كفيات دفعة في الأداء، حيث استأنف الروسي سباقه من المركز السابع مباشرة خلف بيريز.

وقام كفيات في إعادة الانطلاقة بعمل أفضل من المكسيكي على إطارات سوفت، إذ وبعد نجاحه في تجاوز سائق ريسينغ بوينت وسيارة ريد بُل التي يقودها ألبون، قام بحركة تجاوز رائعة إلى المركز الرابع على سيارة فيراري التي يوقودها لوكلير. لكنّه لم يكن قادرًا على انتزاع المركز الثالث من ريكاردو.

"دعوني أقول هذا في البداية، لم نكن محظوظين، لكننا اتّخذنا القرار الصائب. كون جميع الفرق الأخرى كانت لتفعل ذات الأمر" قال توست.

وأضاف: "بعضهم قام بذلك فعلًا، والبعض الآخر لم يفعل ذلك. ونحن قمنا بتلك الخطوة وخرجنا بنتيجة منها، حققنا ثلاثة مراكز في النهاية، كونه كان في المركز السابع بعد التوقّف، ومن ثم تقدم إلى المركز الرابع. حيث تجاوز بيريز، لوكلير وألبون وأكمل سباقه خلف ريكاردو".

وتابع: "وإذا ما كانت هنالك المزيد من اللفات المتبقية، فأعتقد بأنّه كان ليتجاوز ريكاردو كذلك إلى المركز الثالث".

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وبالحديث عن تجاوز كفيات على لوكلير، قال توست: "لقد كانت حركة رائعة. دانييل كان جيّدًا جدًا مثلما كان في التصفيات كذلك. إنّه يحب هذه الحلبة، وكان سعيدًا جدًا بالسيارة، وأظهر أداءً جيدًا جدًا جدًا".

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