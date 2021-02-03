ألفا تاوري: التطوير الانسيابي ما زال العامل الحاسم بالرغم من نظام مفاتيح التطوير

بات كل فريق يمتلك مفتاحي تطوير للاستعمال في تطوير سيارات 2020 التي ستنتقل إلى موسم 2021، إذ من المتوقع أن تنقل الفرق ما يقارب 60 بالمئة من هياكل الموسم المنصرم إلى المقبل.

لكن التحدي الأكبر الذي يواجه فرق البطولة يتمحور حول محاولة تعويض مقدار الخفض في الارتكازية لسيارات 2021، بعد تعديلات القوانين بهدف خفض السرعة، حيث شهدت منطقة أرضية السيارة التغييرات الأكبر.

واضطرت مكلارين إلى استعمال مفتاحي التطوير من أجل محركات مرسيدس التي انتقلت لاستعمالها في 2021 بدلاً من محركات رينو، ما أثار تكهنات حيال تأثر أدائها نتيجة لذلك.

لكن إيغينتون المدير التقني لدى ألفا تاوري، أشار إلى حقيقة أن التطوير الانسيابي ما زال يمتلك الأولوية، ما يعني أن نظام مفاتيح التطوير لن يكون له عامل حاسم في تغيير طبيعة المنافسة.

فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "في نهاية المطاف، نظام مفاتيح التطوير لا يؤثر بشكل كبير على التطوير الانسيابي".

وأكمل: "يمكنك اختيار العمل على تصميم جديد لأنف السيارة، لكنه لن يؤثر على التصميم الانسيابي العام للسيارة، والحال هو نفسه لجميع القطع الأخرى تقريباً من ناحية القوانين، ما عدا القسم الخلفي من أرضية السيارة".

وأردف: "يمكنك التعديل على الهيكل قليلاً. أعتقد أن الجميع ما عدا مكلارين سيبقون على نفس وحدات الطاقة، لذا فإنهم سيستعملون مفاتيح التطوير لأمور أخرى بهدف تحسين الانتقال إلى الموسم التالي".

وتابع: "لذا لا أعتقد أن نظام مفاتيح التطوير ستشكل عاملاً فارقاً في التطوير الانسيابي، وما زالت الجوانب الانسيابية هي العامل الحاسم، لكنني لا أعتقد أن نظام مفاتيح التطوير سيلعب دوراً أساسياً في تغيير ترتيب البطولة".

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وخاضت ألفا تاوري موسماً جيداً للغاية في 2020، تُوج بفوز بيير غاسلي بسباق جائزة إيطاليا الكبرى في مونزا، وهو ثاني فوز في تاريخ الفريق بعد الفوز الذي أحرزه سيباستيان فيتيل منذ ما يقارب 12 عاماً.

"أتوقع معركة متقاربة مجدداً لفرق وسط الترتيب، لكنني لا أعرف ترتيب تنافسية الفرق" قال إيغينتون.

وأكمل: "بالنسبة لنا، نحن نعرف أهدافنا، ونعتقد أننا قادرون على تحقيقها، وسنكون ضمن معركة الوسط. الهدف أن نصل إلى المراكز الخمسة الأولى".

وتابع: "لكن من الواضح أنه أمامنا المزيد من العمل خاصة مع التعديلات على قوانين أرضية السيارات".

واختتم: "المعركة ستكون متقاربة، إلا في حال ارتكب أحد المنافسين خطأ. آمل ألا نكون نحن من يرتكب الأخطاء!".