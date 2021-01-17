ألفا تاوري: الانتقال إلى 60 بالمئة من نفق الهواء سيُوفّر "مكاسب كبيرة" لموسم 2022

على إثر تغيير علامة الفريق من تورو روسو إلى ألفا تاوري في 2020، اعتبرت ريد بُل الفريق شقيقًا عوضًا عن فريقٍ رديف مثلما كان عليه الحال سابقًا.

وكجزء من تنامي التعاون بين الفريقَين، لن تستخدم ألفا تاوري نفق هوائها الخاص بدءًا من هذا العام، وستنتقل إلى منشأة ريد بُل لإكمال أعمال تطوير سيارة 2022.

وجاء ذلك من خلال نظام التقنين الجديد بالنسبة لوقت نفق الهواء الذي قدّمته الفورمولا واحد هذا العام، ما يعني أنّه بوسع الفريقَين استخدام ذات نفق الهواء.

وكانت ألفا تاوري الفريق الأخير في الفورمولا واحد الذي يستخدم نموذجًا بحجم 50 بالمئة من السيارة في نفق الهواء.

وعبّر فرانز توست مدير الفريق عن ثقته في أنّ هذا التغيير سيُعزّز آمال ألفا تاوري بالتوازي مع سقف النفقات الجديد.

وقال النمساوي لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "إنّها لأفضليّة كبيرة أن تنتقل إلى نموذجٍ بحجم 60 بالمئة، كوننا عملنا طوال هذه الأعوام بنموذج 50 بالمئة".

وأضاف: "60 بالمئة أكثر دقّة ويُوفّر المزيد من البيانات الصحيحة. كما أنّه سيكون لدينا العام الثاني من سقف النفقات، وهو ما يعني أنّ الفرق الكبرى لن تكون في موقعٍ يسمح لها باستثمار ذات المبالغ السابقة".

وأكمل: "أتطلّع قدمًا للقوانين الجديدة، وسيارات 2022. آمل أن يتمكّن فريق الهندسة لدينا من فعل ذلك، وأن ننافس بنجاح في 2022".

من جانبه قال قال جودي إغينتون المدير التقني للفريق: "نفق هوائنا جيّدٌ، ونفهمه بشكلٍ جيّد. ليس بالأمر الذي قام بإعاقتنا في الأعوام الماضية. أردت الانتقال إلى نموذج 60 بالمئة وكان ذلك خيارًا بديهيًا".

وأكمل: "أعتقد بأنّ تغيير نفق الهواء ليس بالأمر الذي يأتي من دون أيّة مخاطر معه".

وأضاف: "لكن على المدى المتوسّط فإنّ ذلك هو الخيار الأنسب. عندما حصلنا على هذه الفرصة فقد اقتنصناها. هدفنا هو أن نكون تنافسيين".

واختتم: "سيكون الوقت كفيلًا بإظهار نتائج هذا القرار. علينا فهم نفق الهواء سريعًا".