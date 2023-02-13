ألفا تاوري اتبعت مقاربة "تطويرية قوية" مع سيارتها الجديدة التي كشفت عن أولى صورها

أقام الفريق الإيطالي حدث إطلاق لسيارته في نيويورك يوم أمس السبت واستغل هذه الفرصة كذلك لنشر بعض الصور الحاسوبية لمقاتلته لموسم 2023.

فيما ستخوض سيارة "أيه.تي04" الفعلية تجارب استعراضية في ميزانو يوم الثلاثاء المُقبل، قُبيل انطلاق التجارب الشتوية في البحرين في 23 فبراير/شباط.

وبينما لم تظهر الصور الحاسوبية التي تم الكشف عنها بالأمس الكثير من التفاصيل عن السيارة، إلا أنها تشير إلى وجود مداخل مختلفة للألواح الجانبية.

سيارة ألفا تاوري أيه تي 04 تصوير: محتوى ريد بُل

كما شهدت منطقة الانحراف السفلى وجود منحدر لم يكن على تصميم سيارة العام الماضي، بينما يتشابه الأنف والجناح الأمامي مع التصميم الذي اتبعه الفريق في نهاية موسم 2022.

وتعقيبًا على تفاصيل السيارة الجديدة، شرح جودي إيغينتون المدير التقني أن الفريق حاول أن يكون عدائيًا مع حزمة السيارة والتحسينات الانسيابية في محاولة لرفع مستويات الارتكازية التي مثلت نقطة ضعف العام الماضي.

فقال: "لقد تعلمنا الكثير من سيارة العام الماضي خلال مراحل تطويرها، والكثير من تلك المعلومات دخلت في عملية تصميم سيارة أيه.تي04 من أجل معالجة بعض نقاط الضعف التي واجهناها على سيارة الموسم الماضي".

وأضاف: "حيث افتقرنا ببساطة لبعض الارتكازية بالمقارنة مع منافسينا الأساسيين وتمكنا من معرفة الجوانب الممكنة لتقليل الوزن".

وتابع: "كل جوانب السيارة الجديدة تقريبًا تمثّل تطويرًا قويًا لسيارة العام الماضي، حيث وجهنا تركيزًا كبيرًا نحو ترتيب الحزمة حتى نتمتلك أفضل أساس لعملية التطوير الانسيابي".

سيارة ألفا تاوري أيه تي 04 تصوير: محتوى ريد بُل