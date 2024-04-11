تحليل تقني: ألبين وويليامز تتّبعان فكرة جناحٍ أمامي مستلهم من مرسيدس

يتمحور التصميم حول كيفيّة اتّصال الرفرفات بالصفيحة الجانبيّة وكيفيّة استغلالها لتعزيز تأثير التيارات الخارجيّة التي يتمّ توليدها.

ويُعدّ ذلك تأثيرًا كانت قوانين الانسيابيّة الجديدة للجيل الحالي من السيارات تهدف للحدّ منه من أجل المساعدة على تعزيز قدرة السيارات على التسابق بشكلٍ متقارب والتقليل من الاضطرابات الهوائيّة.

لكن في ظلّ معرفة فوائد توليد التيارات الخارجيّة من الجناح الأمامي والدور الذي تلعبه لتحسين أداء الأقسام التالية، فإنّ الفرق سعت بشكلٍ حتمي وراء بعض الحلول لاستعادة بعض ما خسرته.

مقارنة الجناح الأمامي لسيارة مرسيدس "دبليو14" الصورة من قبل: جورجيو بيولا

وكانت مرسيدس أوّل من أطلق هذه الفكرة في 2022، بالرغم من أنّها كانت بشكلٍ مختلفٍ بعض الشيء. إلّا أنّ الغرض كان هو نفسه.

وعلى إثر تغيير في القوانين لمنع هذا المنحى لموسم 2023، اتّبعت مرسيدس تصميم حلٍ شبه منفصل، وهو ما اتّبعته بعض الفرق الأخرى منذ ذلك الحين.

ويتمّ بلوغ هذا الغرض عبر قطع الجزء السفلي من الصفيحة الجانبيّة بشكلٍ كامل ونقل حواف الرفرفات.

ويتمّ تعزيز التأثير الانسيابيّ عبر الثني في القسم العمودي من الرفرفة، إذ أنّ كلّ حافة تُولّد دوّامتها الخاصة ما يُؤثّر على الهيكل الانسيابيّ الأوسع الذي يتمّ توليده.

مقارنة الجناح الأمامي لسيارة ويليامز "دبليو46"

ويتمّ تعزيز هذه الهياكل الانسيابيّة أكثر في بعض الحالات عبر اعتماد جنيّحات أفقيّة مثبّتة في الواجهة الداخليّة من الصفيحة الجانبيّة فوق الرفرفات. وقد أضافت مرسيدس نسختها الخاصة فوق المكوّن الأخير.

كما أدخل الفريق تعديلًا على شكل الصفيحة الجانبيّة (السهم الأحمر) إلى جانب موقع وشكل الدعائم المعدنيّة التي تصل الرفرفات بها.

وبالنسبة لألبين، فقد اختارت التضحية بإضافة أيّة جنيّحات فوق الرفرفات لكنّها اختارت جعل المكوّنات الثلاثة العلويّة شبه منفصلة، عوضًا عن المكوّنين الأوليين فقط مثل ويليامز.

مقارنة الجناح الأماميّ لسيارة ألبين "إيه524" الصورة من قبل: جورجيو بيولا

في الأثناء فإنّ الهندسة العامة للجناح الأمامي قد عرفت تعديلًا تماشيًا مع اعتماد هذا الحلّ، حيث تمّ تعديل شكل ووظيفة الرفرفات مثلما يُمكننا أن نرى على الخطّ المتقطّع على حافة الرفرفة العلويّة.

فضلً عن ذلك فإنّ هيكل الحمل على المكوّنات قد تغيّر كذلك، وهو ما يُمكن رؤيته عبر كيفيّة تغيير مواقع دعامات الفصل.

وتمّ تقليص عدد دعامات الربط بين الرفرفة والصفيحة الأساسيّة السفليّة من أربعٍ إلى اثنتين، بينما تمّت إضافة دعامة بين الرفرفتين الثانية والثالثة.