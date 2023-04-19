ألبين واثقة من قدرتها على منافسة مرسيدس في 2023

تقدمت ألبين على مكلارين لتنهي موسم 2022 الماضي بالمركز الرابع ضمن ترتيب بطولة المصنعين، وكان هدفها هذا الموسم هو المنافسة على المركز الثالث.

لكن يبدو أن هذا الهدف بات صعباً مع تحسّن أستون مارتن المفاجئ التي تحتل المركز الثاني ضمن الترتيب العام حالياً خلف ريد بُل وأمام مرسيدس وفيراري.

واكتفت ألبين حتى الآن بالمركز السادس خلف مكلارين، لكن زافناور أكد أن الفريق لم يستسلم.

فقال: "نعتقد أننا قادرون على منافستهم (مرسيدس)، لدينا حزمة قوية قادمة في باكو ومن ثم تحديثات إضافية صغيرة في ميامي".

وأكمل: "إن واصلنا الضغط مع التحديثات، سننجح بتحقيق التقدم على مدار الموسم ومنافسة غيرنا".

وتابع: "معدل التطوير العام الماضي كان جيداً جداً، وإن نجحنا بالإبقاء على ذلك فإنني أعتقد بأننا سنتقدم أكثر بمرور الموسم".

وكان الفارق بين ألبين ومرسيدس ثلاثة أعشار الثانية في تصفيات السعودية، لكن السهام الفضية نجحت بتوسيع الفارق بأداء قوي في ملبورن.

من جهته، كشف بات فراي المدير التقني لدى ألبين أن الفريق أمامه "4 إلى 5 أعشار الثانية" لتحسينها مقارنة بمنافسيه المباشرين خلال التصفيات.

لكن معدل التطور السريع القادم من المصنع يمنح الفريق الثقة بأن إغلاق الفارق أمر ممكن.

يُشار إلى أنّ مرسيدس لن تجلب تحديثات في باكو، بل ستنتظر حتى إيمولا، بالتالي فإن الفرصة لدى ألبين تبدو جيدة للمنافسة مع حزمة تحديثاتها لجولة أذربيجان.