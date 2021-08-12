ألبين واثقة من قدرتها على إدارة مكونات المحرك المتبقية لتفادي العقوبات هذا الموسم

يُسمح للفرق باستخدام 8 نسخ من العوادم على مدار الموسم قبل أن تواجه عقوبة التراجع على شبكة الانطلاق، حيث استخدمت ألبين 7 نسخ بالفعل مع إستيبان أوكون و5 مع زميله فرناندو ألونسو.

فيما لم يستخدم أي فريق آخر أكثر من 4 خلال السباقات الـ 11 الأولى من الـ 23 المجدولة لهذا العام.

وقد شرح مارسين بودكوفسكي المدير التنفيذي لألبين بأنّ فريقه اضطرّ لاستخدام عوادم أكثر من المتوقع في بداية الموسم بسبب مخاوف الموثوقية، لكنّه أوضح بأنه تمت معالجة ذلك الأمر الآن.

مع ذلك، فقد اعترف بأن هذا الوضع قد ترك الفريق "عرضة للعقوبة" فيما تبقى من الموسم.

فقال: "واجهنا مشكلة في بداية العام والتي دفعتنا إلى الحد من الأميال التي تقطعها العوادم من أجل تفادي تعطّلها خلال السباق".

وأضاف: "لذلك استخدمنا عوادم أكثر في بداية الموسم من أجل احتواء ذلك الخطر. نعتقد بأننا قمنا بحلّ هذه المشكلة الآن مع مواصفات العادم الجديدة التي قمنا بجلبها".

وتابع: "ما نقوم به الآن هو إدارة ما تبقى من العوادم، حيث أنّ لدينا عددًا محدودًا لكل سيارة في الموسم، علينا فقط إدارة ذلك بكفاءة بين حصص التجارب والتصفيات والسباق خلال ما تبقى من الموسم".

وأكمل: "لذلك لا نتوقّع التعرض لعقوبات هذا الموسم. ولكن بطبيعة الحال ومع استخدامنا لعدد أكثر من المتوقع في بداية الموسم، فإنّ ذلك يتركنا عرضة للعقوبة".