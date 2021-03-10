ألبين منفتحة على فكرة إضافة فريق شريكٍ في الفورمولا واحد

خسرت ألبين - رينو سابقاً - آخر فريق زبون لها، مع انتقال مكلارين لاستعمال محركات مرسيدس بدءاً من موسم 2021 في الفورمولا واحد.

وذلك يعني أن الفريق المصنعيّ هو الوحيد الذي يستعمل المحركات الفرنسية حالياً.

وكان سيريل أبيتبول مدير فريق رينو السابق، والذي رحل عن صفوف الفريق، قد صرّح أنّ العلامة الفرنسية مسرورة للغاية بالتركيز على نفسها، ولن تفكر بفريق شريكٍ إلا في حال جلب قيمة إضافية لها كمصنّع.

حيث قال روسي على هامش حدث إطلاق سيارة ألبين 2021 الجديدة: "نحن منفتحون على الفكرة، لكننا لا نبحث باستماتة عن فريق زبون".

وأكمل: "أعتقد أنّ فريقاً شريكاً سيكون أمراً جيداً، لكنه ليس أمراً ضرورياً، لأننا نبني على فريقنا الحالي في الفورمولا واحد، نحتاج أن نكون في استقلال تامٍ وتركيز كامل على فريقنا".

وأردف: "تواجد فريق زبون قد يكون أمراً جيداً في المستقبل، لكنه ليس أمراً نبحث عنه باستماتة حالياً".

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من جهة أخرى، اعترف روسي أنّ تواجد فريق زبون أو اثنين، قد يدفع بعجلة التطوير بشكل أكبر مع المحركات الهجينة، لكنّ هناك بالمقابل نواحٍ إيجابية أخرى لعدم وجود فرق زبونة.

فقال: "السلبيات قد تتمحور حول خسارة بعض الزخم في عملية التطوير. لكن بصراحة، يمكننا التغلب على ذلك بالعمل السريع على أية مشكلة تواجهنا".

وأردف: "الإيجابيات أننا نكون قادرين على تركيز جهودنا في نواحٍ معينة مثل تصميم محركنا وضمان توضيبه بالشكل الأمثل ضمن السيارة، وذلك أمر مفيد نظراً لأننا لن نتشتت بأية طلبات أو أمور خارجية".

واستكمل: "أود إضافة فكرة أخرى سلبية، وهي أننا في حال تقديم محركات لفرق أخرى، وفي حال عدم اتخاذ كامل التدابير المناسبة، فقد نضطر إلى زيادة وتيرة العمل وكميته بشكل متواصل على الدوام".

واختتم: "لست واثقاً من أن ذلك سيكون ذا تأثير إيجابي، لذا في نهاية المطاف، أنا مسرور للغاية بعملنا على تزويد فريقنا الخاص فقط حالياً بالمحركات".