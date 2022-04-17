ألبين منفتحة على إعارة بياستري إلى فريق آخر في الفورمولا واحد لموسم 2023

يغيب حامل لقب الفورمولا 2 عن أيّة منافسات هذا الموسم على إثر عقده مع أكاديمية ألبين وامتلاك الفريق لسائقَين هذا العام متمثلين في إستيبان أوكون وفرناندو ألونسو.

وعوضًا عن منحه مقعدًا لهذا الموسم، تم إسناد مهمة مكثّفة للأسترالي في دور سائق الاختبار والتطوير لدى الفريق، والذي يتضمّن مشاركته في كل حصص التجارب والمحاكاة وحضور الاجتماعات خلال الجوائز الكبرى.

وبينما قد يكون ذلك كافيًا لموسم 2022، لكن من غير المرجّح أن يوافق بياستري على البقاء لموسم آخر على الخطوط الجانبية في 2023.

فيما ما يزال لدى أوكون 3 مواسم في عقده الحالي بما فيها الموسم الحالي، ما يعني أن الطريق الوحيد أمام بياستري نحو مقعد في ألبين سيكون إذا ما ترك ألونسو - المنتهي عقده - صفوف الفريق.

مع ذلك، فقد أوضح ألونسو على هامش جائزة أستراليا الكبرى أنه يخطط لمواصلة التسابق "لموسمين أو ثلاثة".

من جهته قال لورون روسي المدير التنفيذي لألبين أنه لم يتفاجئ من تعليقات ألونسو وأنه من المبكر للغاية اتخاذ قرارات بشأن تشكيلة الفريق لموسم 2023.

كما أوضح بأن مستقبل ألونسو لن يغيّر بالضرورة من خطة الفريق لبياستري.

فقال: "طبيعي من فرناندو ألا يحسم مستقبله حتى نهاية هذا الموسم. ذلك أمر طبيعي، وطالما أنه يقود بشكل جيد للغاية، فلو كنت مكانه لواصلت مسيرتي".

وأضاف: "من المبكر للغاية في الموسم أن نحسم مستقبل أي سائق في أي مكان في فريقنا، وكذلك في الفرق الأخرى. لذلك لم أفكر كثيرًا في الأمر".

وتابع: "سنواصل تطوير أوسكار من خلال برنامجنا، ذلك لن يغير أي شيء. بعد ذلك سنضمن أن يكون مستعدًا قدر الإمكان عندما - وليس إذا - يصعد الفورمولا واحد. هذا هو الأمر الوحيد المهم بالنسبة لي".

هذا وفي حال واصل ألونسو تأدياته الجيدة هذا الموسم وتم اتخاذ قرار بالإبقاء على خدماته لموسم 2023، فقد أوضح روسي بأن ألبين ستكون منفتحة على إعارة بياستري لفريق آخر. لكنه سيفعل ذلك فقط إذا ما كان هنالك سبيل عودة واضح إلى الفريق من جديد.

فقال: "إذا ما سيكون ذلك حلًا سيسمح لي باستعادته في مرحلة ما، فربما أفكر فيه. لست معترضًا على ذلك الحل. ودعونا نكون واقعيين، ذلك أحد السيناريوهات التي علينا دراستها. تتفهمون أنني أرغب بتطوير أوسكار، ولا أريد أن أتركه جالسًا على المقاعد الجانبية منتظرًا إلى الأبد".