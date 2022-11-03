ألبين: مكاسب الأداء في وحدة الطاقة في 2022 تستحق مخاطر الموثوقية
أبدى أوتمار زافناور مدير فريق ألبين ثقته بأن مقاربة رينو كانت هي الصحيحة عبر الضغط من أجل استخلاص الأداء من وحدة الطاقة في 2022، حتى وإن أثّر ذلك على جانب الموثوقية.
عانت ألبين من مشاكل موثوقية أكثر من منافساتها، ما كلّفها نقاطًا ثمينة ضمن معركتها مع مكلارين على المركز الرابع في ترتيب الصانعين، حيث يتواجد الصانع الفرنسي في الأمام الآن بفارق 7 نقاط فقط.
وقد خسر فرناندو ألونسو مركزه السابع في سباق المكسيك خلال اللفات الأخيرة بعدما عانى من مشكلة أرغمته على التوقف.
مع ذلك، أصر زافناور على أن تلك المشاكل نتجت بشكل كبير من الضغط العام من أجل الأداء مع وحدة الطاقة، وأنه يمكن حلّها خلال العطلة الشتوية.
فقال: "علينا ألا ننسى أنه في بداية العام، تمّ اتخاذ قرار - وكان ذلك قبل مجيئي، لكنني أعتقد بأنه كان القرار الصحيح في جانب وحدة الطاقة - بالضغط من أجل الأداء. لا سيما وأنه سيتم تجميد التطوير على وحدات الطاقة".
وأضاف: "لذلك سعينا نحو الضغط ومعالجة مشاكل الموثوقية مع ظهورها، كون فيا تسمح بذلك. لذلك كان قرارًا واعيًا واستراتيجيًا".
وتابع: "والآن عندما نواجه مثل هذه المشاكل، يكون بوسعنا معالجتها. لم نتعمد أن تكون لدينا موثوقية ضعيفة، لكن إذا ما تعين عليك أن تواجه ضعفًا في ذلك الجانب، فإن تضغط في جانب الأداء، كونه لن يمكنك إضافة المزيد من الأداء حتى 2026، لكن بوسعك حل مشاكل الموثوقية".
وأكمل: "سنحصل على تحسينات في جانب الموثوقية خلال العطلة الشتوية، لكن علينا ألا ننسى بأن تصميم وحدة الطاقة الحالي سيستمر حتى 2026، لذلك وبالتأكيد كانت تلك الاستراتيجية الصائبة من الفريق".
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