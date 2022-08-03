ألبين مصرة على صحة تعاقدها مع بياستري لموسم 2023

على ضوء قرار فرناندو ألونسو الصادم بالانتقال إلى أستون مارتن تاركاً فريق ألبين نهاية الموسم الجاري، صرّح المصنّع الفرنسي بسرعة عن وجود عقد مع سائقه الاحتياطي بياستري.

لكنّ بياستري نفى عبر تويتر أن يكون قد وقع أي عقد مع ألبين لقيادة السيارة في 2023.

وبيدو من تعليقه هذا أنه قد أمّن بالفعل مقعداً مع مكلارين للموسم المقبل.

وسرت تكهنات بأنّ اليافع قد وقع تفاهماً بالفعل وذلك في حال لم يفلح بالبقاء مع ألبين (قبل رحيل ألونسو) فإنه سيقود مع مكلارين.

ويبدو أن هذا جزء من عقد أوسع مع ألبين، يضمن تواجده في مقعد تسابقي الموسم المقبل قبل تاريخ معين، للبقاء ضمن العقد مع الفريق الفرنسي.

والمسألة المحورية تكمن في التاريخ المحدد ذاك، وإن كانت هناك نافذة زمنية يحق لفريق ألبين التصرف خلالها.

لكن وبالرغم من تصريح بياستري الذي يشير بوضوح لعدم تواجده مع ألبين العام المقبل، لكن يبدو أن ألبين واثقة من وجود أسس قانونية تضمن لها ذلك في العقد.

وذلك يعني، بوجود خلاف على العقد بين الطرفين، ضرورة حلّ النزاع عبر مجلس العقود في الفورمولا واحد.

وهو مجلس من محامين مستقلين يقومون بقراءة بنود العقود الذي أمضاها بياستري ويحددون بعد ذلك حقوقه للموسم المقبل.

وضمن معرض كلامه قبيل إعلان بياستري، أكد أوتمار زافناور عدم وجود شكوك لدى ألبين بأحقيتها بالاحتفاظ بخدمات السائق اليافع.

حيث قال: "لدينا الحق بضمّه. لدينا الأولوية".