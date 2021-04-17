ألبين: مشكلة في نفق الهواء عرقلت تقدمنا مع السيارة خلال العطلة الشتوية

تراجع الصانع الفرنسي خلف منافسيه الأساسيين هذا الموسم، إذ غادر الفريق جولة البحرين الافتتاحية من دون تسجيل أيّة نقاط.

وبينما يأمُل الفريق أن تساهم دفعة التحديثات العدائية في تقدمه ضمن ترتيب المنافسة، لكنّ مديره التنفيذي مارسين بودكوفسكي أوضح بأنّ الصعوبات التي يواجهها الفريق يمكن تتبعها إلى مشاكل داخل المصنع.

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وبالحديث عن الوقت الصعب الذي خاضه الفريق في كل من التجارب الشتوية والجولة الافتتاحية في البحرين، قال بودكوفسكي: "بالتوجه إلى التجارب الشتوية، كنا ندرك بأننا واجهنا بعض العراقيل خلال العطلة الشتوية مع بعض الجوانب المتعلقة بتغيير القوانين، لكننا كذلك عانينا من بعض المشاكل في نفق الهواء أبطأت من وتيرة التطوير لدينا".

وأضاف: "علمنا أننا لم نخض أفضل عطلة شتوية ممكنة، وعليه توقعنا أن نكون متأخرين على صعيد الوتيرة. والتجارب الشتوية أكدت ذلك. حققنا تقدمًا خلالها مع بعض الأمور التي اختبرناها، والتي شكّلت تحسنًا، ولكننا كنا متأخرين بوجه عام".

في المقابل أضاف بودكوفسكي أنّه وبينما لم تكن وتيرة ألبين في البحرين مفاجئة، فإنّ ما لفت انتباه الفريق كان هوية الفرق التي برزت كمنافسين أساسيين.

فقال: "على نحو مثير للاهتمام، فقد انتهى بنا الأمر في الموقع الذي توقعناه. لكن توقعنا كان خاطئًا حول بعض السيارات التي تواجدت أمامنا وتلك التي انتهى بها الأمر خلفنا".

وأكمل: "لكنني لا أعتقد بأننا كنا الوحيدين، كونه وبالحديث إلى بعض أعضاء إدارة الفرق الأخرى، يبدو بأن البعض قد رأى ترتيب المنافسة مختلفًا بعض الشيء عما شهدناه في السباق".

جديرٌ بالذكر أنّ ألبين قد جلبت حزمة تحديثات إلى إيمولا في محاولة لتحسين حظوظها، والتي تتضمّن جناحًا أماميًا جديدًا وتصميمًا للأنف.

وقد صرّح بودكوفسكي بأن تحديثات أخرى يتم الإنتهاء منها حاليًا أسرع من المخطط في أعقاب الوضع التنافسي الحالي للفريق.

حيث قال: "نضغط بقوة من أجل محاولة تحسين الأداء وهذا واضح من عدد التحديثات التي جلبناها هنا. نحن متأخرون في الخلف عما نرغب، لذلك ستتطلب العودة أكثر من بضعة تحديثات لهذه الجولة. ومن ثم لا أتوقع بأن الآخرين ينتظرون جلبنا للتحديثات، فالجميع سيقوم بتحسين سياراته".