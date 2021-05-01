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ألبين: مشاكل نفق الهواء كلّفتنا أسابيع من وقت تطوير السيارة

صرّح فريق ألبين في الفورمولا واحد بأنّ مشاكل نفق الهواء التي واجهها خلال العطلة الشتوية قد كلّفته عدّة أسابيع من وقت تطوير السيارة، وهو ما تُرجم إلى خسارة أعشار من الثانية في كل لفة.

ألبين: مشاكل نفق الهواء كلّفتنا أسابيع من وقت تطوير السيارة

عانى الفريق المتمركز في إنستون من بداية أكثر صعوبة من المتوقّع في هذا الموسم، حيث تراجع بعيدًا عن معركة صدارة مجموعة الوسط.

مع ذلك، حققت ألبين تقدمًا سريعًا في الأسابيع الأخيرة عبر جلب تحديثات على سيارتها "أيه521"، إذ تمتّع سائقاها إستيبان أوكون وفرناندو ألونسو بأداء أقوى في التجارب الحرة في جائزة البرتغال الكبرى يوم أمس الجمعة.

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وبالحديث عن مشكلة نفق الهواء التي تم الكشف عنها مؤخّرًا، أوضح مارسين بودكوفسكي المدير التنفيذي لألبين بأنّ الفريق واجه صداعَين أساسيين في ذلك الجانب.

فقال: "واجهنا مشاكل متعلقة بالقوانين الجديدة والسمات الفعلية المختلفة التي تمّ تضمينها في السيارة، حيث عانينا من مشاكل مع العتاد إن صح القول، نفق الهواء والاختبارات كذلك".

وأضاف: "لذلك كانت التبعات أننا لم نخسر أداءً أكبر من الآخرين، أو خسرنا على نحوٍ مختلف، بل أننا خسرنا الوقت، وقت التطوير الذي يمثّل عُملة ثمينة في الفورمولا واحد".

وتابع: "الجميع كان لديهم ذات القدر من الوقت للتجارب، والتي هي محدودة بالقوانين، لذلك عندما تحاول بلوغ استقرار مع خصائص التدفق الانسيابي لديك أو جعل نفق الهواء يمنحك الأرقام الصحيحة، فإنّ الآخرين يقومون في ذات الوقت بمواصلة عملية تطوير السيارة ويستخلصون الأداء. وهذا هو ما حدث".

وأكمل: "خسرنا بضعة أسابيع من وقت التطوير، والتي تحوّلت إلى أعشار من الثانية خسرناها في كل لفة".

هذا ويرى بودكوفسكي أن المشاكل التي واجهتها ألبين كانت حدثًا عارضًا والآن تمّت معالجتها، لذلك لا ينبغي أن يعاني الفريق من أيّ تأخّر بينما يبدأ نقل تركيزه نحو تطوير سيارة 2022.

فقال: "لقد وصلنا إلى حلول لمشاكلنا، وسنواصل الاستثمار في نفق الهواء وتحسينه، ولا أعتقد بأننا سنواجه تلك المشاكل مجددًا العام المُقبل".

وبالرُغم من بلوغ ألبين مستويات وتيرة أعلى مع سيارتها، أقرّ بودكوفسكي بأن فارق الأداء مع فيراري ومكلارين ما يزال كبيرًا للغاية لما يريده الفريق في الوقت الحالي.

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حيث قال: "نعمل بجد من أجل تحسين السيارة، حيث جلبنا بعض التحديثات في إيمولا. اختبرنا بعض الأمور في هنا (في البرتغال)، وعليه نحقق بعض الخطوات الصغيرة لتحسين الأداء. لكن الفارق مع الفريق التي نرغب منافستها، مكلارين وفيراري، يبدو كبيرًا للغاية في الوقت الحالي، حيث ما نزال نعمل لغلقه، لكن سيكون من الصعب تحقيق ذلك في السباقات القليلة المُقبلة".

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