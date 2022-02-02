ألبين: أنظمة رينو للذكاء الاصطناعي من شأنها المساعدة في دفعنا للأمام

استلم روسي دفّة قيادة الفريق الذي تمّ تغيير اسمه إلى ألبين بداية الموسم الماضي، ووضع هدفه بمنافسة الفريق في المقدّمة في غضون الأعوام الخمسة المقبلة.

وفي حين أنّه يعي فجوة الأداء القائمة مع الفرق الكبرى مثل مرسيدس وريد بُل، يعتقد روسي أنّ فريقه يملك أسبابًا للاعتقاد بقدرته على التألق مع انتقال الفورمولا واحد إلى حقبة القوانين الجديدة.

وقال في هذا الصدد: "لدينا الاستقرار الذي تقدر مجموعة رينو على توفيره لخمسة إلى عشرة أعوامٍ من التمويل الثابت، وكذلك المكتسبات".

وأضاف: "في الحقيقة تنتقل الفورمولا واحد إلى مستوى اختبارات فيزيائيّة أقلّ، وباتت تركّز أكثر فأكثر على المحاكاة وتحليل البيانات، ولدينا في مجموعة رينو علماء ذكاء اصطناعي وتعلّم آلي ذوو جودة عالية، واستغللنا ذلك في الأعوام الـ 20 الماضية في جميع جوانب التصنيع، والتسويق وكلّ الأشياء الأخرى".

وأكمل: "يُمكننا استدعاؤهم والاستعانة بهم لمساعدتنا على زيادة طبقة أخرى على صعيد الاستراتيجيّة على سبيل المثال خلال السباق، أو تحليل البيانات. كلّ هذه الأشياء يُمكن أن تُساعد على ردم الفجوة وربّما تجاوز الآخرين".

وأردف: "نريد الفوز بالسباقات وكذلك البطولة، وذلك بنهاية 2024 أو 2025 بناءً على موعد انتهاء فترة القوانين".

وإلى جانب الاعتقاد بأنّ ألبين تملك المكوّنات التي تحتاجها للتقدّم في الترتيب، يعتقد روسي بأنّ اعتماد سقف النفقات سيوفّر مكاسب كبيرة لفريقه.

وقال حيال ذلك: "أعتقد بأنّ لدينا جميع الأدوات للوصول إلى هناك في هذه البيئة المحدّدة. سيعود الأداء إلى النقطة المعياريّة (مع القوانين الجديدة) وسينطلق الجميع من الصفر وسنعمل جميعًا ضمن ذات القيود".

وأكمل: "وبالرغم من أنّ بعض الفرق لديها موارد أفضل، فلا يجب أن نخفي أنفسنا وراء أرقام معيّنة، كون الجميع بصدد خوض ذات اللعبة الآن، لذا أصبح من الأسهل قليلًا علينا أن نخوض المعركة".

وأردف: "ليس الأمر كما لو أنّ ميزانيّتنا 200 مليون دولار، بينما تبلغ ميزانيّاتهم 500. يُمكننا فعل ذلك".

واختتم بالقول: "يُمكننا حينها استغلال خبرة الأعوام الخمسة كفريقٍ مصنعي في الفورمولا واحد عبر العمل على المحرّك والهيكل. يُمكننا القيام بعملٍ أفضل في إدماج محرّكٍ قوي في الهيكل".