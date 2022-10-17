ألبين "متقدّمة بشكلٍ ملحوظ" مع سيارتها لموسم 2023

امتلك الفريق رابع أسرع سيارة في معظم فترات موسم 2022، ويبدو المرشّح الأوفر حظًا لضمان مركز أفضل البقيّة في بطولة الصانعين خلف الفرق الثلاثة الكبرى ريد بُل، وفيراري ومرسيدس.

ويعود جزء كبيرٌ من ذلك إلى برنامج التحديثات العدائيّ الذي تبنّاه الفريق ما دفعه أقرب إلى المقدّمة.

وعلى إثر اعتماد أرضيّة محدّثة بشكلٍ بارز قدّمت خطوة جيّدة إلى الأمام على صعيد الأداء، سيتمّ جلب المزيد من التعديلات لجائزة الولايات المتّحدة الأمريكيّة الكبرى نهاية هذا الأسبوع.

وما يزيد من تفاؤل الفريق هو حجم التقدّم الذي حقّقه على صعيد أنظمة الموائع الحسابيّة (سي اف دي) ضمن عمله على سيارة 2023.

وقال ألان بيرمان المدير الرياضي للفريق أنّ المؤشّرات الأولويّة تُظهر تحقيق سيارة العام المقبل بعض المكاسب الجيّدة، وهو ما يُرجّح إمكانيّة اقتراب الفريق أكثر من فرق الصدارة.

وقال: "نحن متقدّمون بشكلٍ ملحوظٍ مع سيارة العام المقبل. ذلك جيّدٌ جدًا. ذلك مشجّعٌ للغاية".

وكان تحقيق الفريق للنقاط بشكلٍ متواتر قد تعثّر نتيجة بعض مشاكل الموثوقيّة، لكنّ الفريق أوضح أنّه يحتاج لدفع كلّ شيء إلى الحدود القصوى في بداية حقبة القوانين الجديدة كي يتمكّن من جني الثمار على المدى البعيد.

وقال بيرمان: "واجهنا بعض مشاكل الموثوقيّة، لكنّ ذلك كان ضمن معادلتنا بالدخول إلى هذا العام".

وأضاف: "كان هناك تغييرٌ ضخمٌ في وحدة الطاقة، وتغييرٌ ضخمٌ في علبة التروس. علمنا أنّنا سنواجه بعض المشاكل، لكنّ اعتقد بأنّنا قبلنا بذلك منذ البداية".

وأكمل: "علمنا أنّ الوضع قد يكون صعبًا، لكنّ ذلك سيُوفّر بعض مكاسب الأداء الكبيرة. وحدث ذلك بالفعل. لذا نحن سعداء للغاية بطريقة سير الأمور".