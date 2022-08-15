ألبين "ليست قلقة تمامًا" من أية مشاكل محتملة مع ألونسو خلال ما تبقى من موسم 2022

تم الإعلان عن انتقال ألونسو إلى صفوف أستون مارتن في يوم الاثنين التالي لجائزة المجر الكبرى، بينما كانت ألبين ما تزال تعتقد أنها ضمن المفاوضات مع الإسباني من أجل تمديد عقده.

فيما علم زافناور للمرة الأولى عن تلك الخطوة من خلال البيان الصحفي لأستون مارتن، وليس من السائق نفسه.

مع ذلك، وبالرُغم من التوتر الذي قد يتسبب به هكذا سيناريو، إلّا أن زافناور يصرّ على أن الطرفين سيواصلان العمل سويًا بكفاءة.

فقال: "لست قلقًا تمامًا حيال ما تبقى من هذا الموسم. أهدافنا واضحة للغاية. نريد إنهاء الموسم في المركز الرابع على أقل تقدير ضمن بطولة الصانعين. فالمركز الثالث لن يكون واقعيًا جدًا".

وأضاف: "فرناندو يدرك هذا أيضاً. هو سائق محترف، تنافسي وكما تعلمون مثلي يريد أن يقدم أفضل ما لديه وربما يسعى للفوز بمجرد أن يضع خوذته".

وتابع: "ولا شيء آخر يدور في عقله وهو داخل سيارة التسابق سوى التواجد في أفضل مركز ممكن في ذلك السباق وفي البطولة".

وأكمل: "ما يزال فرناندو يملك ذلك الدافع. هذا ما يتواجد لأجله هنا، وأنا مثله".

في المقابل، يرى زافناور أن سيارة ألبين "أيه522" يمكنها أن تصبح أكثر تنافسية مع مُضي الموسم.

فقال: "أودّ القيام بأفضل عمل ممكن. ولا سيما هذا العام، حيث ما تزال تحديثاتنا قادمة بسرعة. سيكون هنالك تحديث آخر في سبا، وسنواصل تحديث السيارة حتى نهاية الموسم. وفرناندو يفهم ذلك أيضاً، حيث سيعمل بجد وكذلك إستيبان (أوكون) من أجل استخلاص الأداء وتعزيز موقع الفريق. ليس لديّ شك حيال ذلك".