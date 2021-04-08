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ألبين لن تدع المنافسة بين ألونسو وأوكون تخرج عن السيطرة وتزعزع استقرار الفريق

قالت ألبين أنّها لن تسمح لعدائية المنافسة بين سائقَيها فرناندو ألونسو وإستيبان أوكون أن تتطوّر لتشكّل قوة مُزعزعة لاستقرار الفريق في هذا الموسم من بطولة العالم للفورمولا واحد.

ألبين لن تدع المنافسة بين ألونسو وأوكون تخرج عن السيطرة وتزعزع استقرار الفريق

أسست عودة ألونسو إلى الفورمولا واحد إمكانية نشوء معركة محتدمة بينه وبين زميله الفرنسي الشاب أوكون، والذي يخوض موسمه الأخير ضمن عقد بعامين مع الفريق في 2021.

ومع تاريخ ألونسو من عدائية المنافسة في التعامل مع زملائه، تدرك ألبين جيّدًا حاجتها إلى أن تكون ذكية في الكيفية التي ستسمح بها بتطوّر العلاقة بين الثنائي.

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مع ذلك، أوضح آلان بروست سفير ألبين بأنّ الفريق المتمركز في إنستون يعي تحديدًا المخاطر التي قد تأتي مع شعور أوكون بعدم الاستقرار في الفريق، وعليه ستعمل ألبين بكامل جهدها من أجل ضمان أن تكون هنالك ديناميكية جيّدة في العلاقة بين السائقين.

"إذا ما شعر سائق بعدم الاستقرار، فذلك ليس طبيعي" قال بروست.

وأضاف: "الطبيعي مع ذلك هو أن يتم التأسيس للعبة نفسية، حيث هنالك دومًا سائق واحد تكون له اليد العليا. وإذا ما كان هنالك سائق في المقدمة في إحدى المرات، ومن ثمّ السائق الآخر هو المتقدم في مرة أخرى، فسيكون هنالك توازن وستسير الأمور على نحوٍ جيّد. ولكن عندما يكون هنالك سائق واحد فقط في المقدمة بانتظام، مثلما اختبره إستيبان العام الماضي مع دانيال (ريكاردو)، فتكون الأمور أكثر تعقيدًا. لذلك من المهم جدًا أن يعمل السائقان سويًا على نحوٍ جيّد وألا تكون هنالك ألعاب خطيرة".

وتابع: "سيكون أمامنا موسم طويل، كما أنه يكون من المعقد إدارة مواسم الكوفيد هذه. إذ ليس من الممتع كثيرًا التواجد ضمن تلك الفقاعات مع تلك القيود الصارمة".

وأكمل: "المناخ داخل الفريق مهم للغاية من أجل الأداء، لذلك علينا أن نكون يقظين من أجل ضمان ألا يكون هنالك تراجع، أولًا وقبل أي شيء، في العلاقة بين السائقين".

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في المقابل، أظهر ألونسو بالفعل إصراره الكبير على تقديم كل ما لديه خلال موسم عودته إلى البطولة، على الرُغم من أن ألبين لا تبدو في موقع للمنافسة على الانتصارات هذا العام.

وقد أوضح بروست أنه وبينما يعدّ ألونسو شخصية متطلبة، لكن الأمر يعود إلى الفريق من أجل الاستجابة بالطريقة الصحيحة لذلك إذا ما أرادت ألبين المضي قُدمًا.

فقال: "سائق بشخصية كهذه يجلب تلقائيًا أمرًا ما إلى الفريق. فرناندو متطلب جدًا ويسعى للكمال، والأمر يعود إلينا في كيفية التعامل مع ذلك. لكنه يدرك كذلك أنه لن يكون قادرًا على الأرجح هذا العام على الفوز بالسباقات بشكل منتظم".

واختتم: "المؤكد هو أنّه حتى ضمن المنافسة على نقطة من المركز العاشر، سيقاتل فرناندو بكل ما لديه من أجل جلبها للفريق".

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