ألبين لم تنتظر خطوة هاميلتون كي تبدأ المحادثات حيال مستقبل سائقيها

هزّ انتقال الصادم من مرسيدس إلى فيراري سوق السائقين بأكمله، وجاءت هذه الخطوة المفاجئة بعد فترة قصيرة من إعلان تمديد عقدي شارل لوكلير ولاندو نوريس مع فيراري ومكلارين على التوالي.

ويعتبر سائقا ألبين: إستيبان أوكون وبيير غاسلي من بين الذين تنتهي عقودهم في نهاية 2024، بالتالي فإنهما غير مرتبطين بأي فريق - حتى الآن - لموسم 2025.

وفي حال توافر الشاغر ضمن الفريق، فإن ألبين تمتلك فرصة ترقية ناشئها جاك دوهان، الذي سيخضع لاختبارات مكثفة خاصة على متن سيارة بمواصفات 2022، هذا العام.

ولدى أوكون علاقات سابقة مع مرسيدس، بالتالي فإنه من بين الخيارات المطروحة أمام توتو وولف مدير الفريق، كبديل محتمل عن هاميلتون.

لكن، شدّد فامين على أن انتقال بطل العالم سبع مرات ليس الدافع وراء المحادثات مع السائقين حيال مستقبلهما ضمن صفوف ألبين.

فقال: "لم ننتظر خطوة هاميلتون كي نتكلم مع سائقينا. نحن نتكلم بشكل مستمر مع سائقينا".

وأكمل: "أنا مسرور جداً من العلاقة معهما ضمن الفريق، من التزامهما والعمل الذي يقومان به. نحن نتواصل بشكل مستمرّ، وقد تكلمنا قبل خطوة هاميلتون وبعدها كذلك".

وأردف: "بصراحة، جميعنا نراقب سوق السائقين. لدينا كذلك أكاديمتنا، ومن واجبنا مراقبة ما يجري ومعرفة أين تسير الأمور".

وأضاف: "لم يتم اتخاذ أي قرار بعد. أولويتنا تتمحور حول تطوير السيارة والفريق، ونحن واثقون بسائقينا".

برونو فامين، مدير فريق ألبين تصوير: صور موتورسبورت

وحين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم إن كان من المهم بالنسبة للفريق إنهاء هذه التكهنات عبر تأكيد التوقيع مع السائقين، أشار فامين إلى أن الفريق ليس على عجلة من أمره.

فقال: "إنهما يعلمان بماذا نفكر، ويعرفان كيف تسير الفورمولا واحد. ليست هناك ازدواجية في التعامل. لهذا من المهم الحفاظ على التواصل بشكل مستمر مع بعضنا البعض".

وأردف: "مجدداً، نحن مسرورون منهما. سننتظر التأدية في السباق الأول. لكنني أعلم أنهما مسروران ضمن الفريق وسنتكلم عن ذلك لاحقاً".

من جهته، أكد غاسلي أن الفريق بدأ المفاوضات حول المستقبل.

فقال: "بدأت ألبين بالمفاوضات بالفعل. من الواضح أنها عملية متواصلة، ونحن بالفعل نخوض نقاشات في هذا الصدد".