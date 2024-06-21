ألبين "لا تكترث" لماضي برياتوري في الفورمولا 1 بعد خطوة توظيفه المثيرة للجدل
دحض مدير فريق ألبين التساؤلات والشكوك حول قرار العلامة الفرنسية المثير للجدل بتوظيف فلافيو برياتوري.
فلافيو بيرياتوري، المدير الإداري لفريق ألبين
الصورة من قبل: شارلز كوتس / صور لات
قال برونو فامين مدير فريق ألبين أنه "لا يكترث حيال الماضي"، وذلك بعدما أعلن الفريق ضم فلافيو برياتوري في دور المستشار التنفيذي.
وقد أكدت ألبين صباح اليوم أخبار قدوم برياتوري بقرار من لوكا دي ميو المدير التنفيذي لمجموعة رينو ليكون مستشارًا تنفيذيًا.
وبينما تم تداول تقارير ضم برياتوري من قبل ألبين وعودته إلى الفورمولا 1 خلال الأسابيع الأخيرة، إلا أن التأكيد الرسمي جوبه بانزعاج في بادوك برشلونة على خلفية ماضي برياتوري.
إذ أن المدير السابق لفريقي بينيتون ورينو كان قد صدر ضده من فيا حظر مدى الحياة من التواجد في بادوك الفورمولا 1 جراء مشاركته في فضيحة كراشغايت في جائزة سنغافورة 2008، قبل أن يتمكن من فك ذلك الحظر في 2010، ومنذ ذلك الحين كان يزور البادوك بانتظام، حيث أنه كان يساعد في تسهيل صفقات تجارية داخل البطولة وما يزال يعمل كذلك ضمن إدارة بعض السائقين ومن بينهم جاك دوهان السائق الاحتياطي لدى ألبين.
وفي ظل تلك الخطوة المثيرة للجدل بإعادة برياتوري إلى العمل ضمن أحد الفرق، فقد دحض فامين التساؤلات حول ماضي الإيطالي وقال بأنه يركز فقط على تحسين فريقه الذي يعاني في الوقت الحالي.
حيث قال: "لا أكترث في الحقيقة حيال الماضي، أنا دومًا أنظر إلى المستقبل، وما يمكننا أن نفعله من أجل تحسين فريقنا".
وأضاف: "يملك فلافيو 40 عامًا من الخبرة في الفورمولا 1، ويعرف كيف يشغل فريقًا فائزًا. كما أن لديه سجلًا جيدًا للغاية، وعددًا كبيرًا من الألقاب وسيجلب خبرته تلك وهذه الروح القتالية إلى الفريق. إنه مستشار للمدير التنفيذي للمجموعة، لكنه سيكون مستشارًا للفريق كذلك".
وأكمل: "إنه يعرف الكثير من الأشخاص وأثق بأنه سيدعمنا في عملية تطوير الفريق على نحوٍ أفضل وأسرع. أنا أتطلع للأمام ولا أنظر للخلف".
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