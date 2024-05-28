ألبين لا تستبعد تغيير تشكيلة سائقيها بعد الحادثة الأخيرة بين أوكون وغاسلي

كادت الشركة الفرنسية أن تخسر كلتا سيارتيها في سباق جائزة موناكو الكبرى مبكراً بعد أن تصادم إستيبان أوكون وبيير غاسلي خلال اللفة الأولى بعد الانطلاقة.

وقام أوكون بمحاولة جريئة من الداخل لتجاوز غاسلي، وعندما خرجا، اصطدمت إطارات سيارته بإطارات سيارة زميله، لتقفز سيارة أوكون في الهواء ومن ثم تواصل على المسار.

هذا الحادث الذي رفع سيارة أوكون في الهواء وألحق أضراراً كبيرة بسيارته عند عودتها إلى الأرض، أجبره على الانسحاب. أما غاسلي فاستمر وسجل أول نقطة له في الموسم بحصوله على المركز العاشر.

لاحقاً، تحمل أوكون المسؤولية الكاملة عن الحادث واعتذر للفريق. وبعد ذلك، تلقى عقوبة زمنية قدرها 10 ثوانٍ من قبل الاتحاد الدولي للسيارات "فيا"، والتي سيتم تحويلها إلى عقوبة تأخير 5 مراكز على شبكة انطلاق السباق القادم.

وعبّر برونو فامين، مدير الفريق، بشكل واضح جداً عن عدم رضاه عما حدث، وأعرب عن غضبه كذلك أثناء مقابلة أجرتها معه قناة "كانال +".

فقال: "لدينا الكثير من الأضرار في السيارة. نظام التعليق الخلفي الأيسر تضرّر وعلبة التروس تلفت. نعمل على تغيير علبة التروس بالكامل، وذلك عمل ضخم".

وأكمل: "مثل هذا الحادث محزن، إنه بالضبط ما لم نكن نرغب برؤيته. كانت حركة أوكون غير ملائمة على الإطلاق، وكانت بالضبط ما لم نرغب في رؤيته، وستكون هناك عواقب مناسبة".

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وعند سؤاله عن مدى جدية استجابته، كانت إحدى الترجمات الإنجليزية لكلماته: "سنتخذ إجراءات جذرية".

هذا تم تفسيره من قبل البعض كتهديد مباشر بتعليق أوكون، لسباق واحد أو أكثر، كعقاب على ما تم اعتباره حادثة غير ضرورية.

ومع ذلك، فإن العبارة الدقيقة التي استخدمها فامين بالفرنسية - "trancher dans le vif" - ليست شيئاً يمكن ترجمته مباشرة إلى الإنجليزية.

الأقرب هو "الدخول مباشرة إلى الجوهر"، ويعني فعلياً اتخاذ قرار حاسم لإنجاز شيء ما بشكل صحيح.

لم يصدر فامين أي تصريحات علنية أخرى حول موقفه من الحادث أو الإجراءات اللاحقة، بخلاف البيان الصحفي الرسمي للفريق ليلة الأحد.

ومع ذلك، علم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أن فامين غاضب مما حدث، ويبدو أن هذه الحادثة كانت القشة الأخيرة في موقف يتفاقم طوال الموسم.

حيث أدرك الفريق منذ سباق البحرين أن وضعه التنافسي يعني أنه لا يمكنه تفويت أية فرصة مهما كانت صغيرة لكسب النقاط، لذا كان يطلب من سائقيه توخي الحذر الشديد عند المنافسة بين بعضهم البعض.

يبدو أن مثل هذه السياسة كانت سارية في موناكو أيضاً، كما كشف غاسلي بعد ذلك أن السيارة الخلفية كان من المفترض أن تساعد السيارة التي أمامها.

حيث قال: "كانت لدينا تعليمات واضحة قبل السباق حول ما يجب القيام به، وأياً كان من يتأهل أمام الآخر، كان من المفترض أن يساعده السائق الآخر من الخلف طوال السباق. هذه كانت الاستراتيجية. للأسف، لم يحدث ذلك".

وقد قُرعت أجراس الإنذار منذ فترة، حين تنافس الثنائي بشراسة شديدة ضد بعضهما البعض في اللفة الافتتاحية من جائزة ميامي الكبرى، وحينها كان الحظ أكثر من المهارة هو ما منعهم من التصادم الفعلي.

وبعد أن طلب من سائقيه عدم تكرار ذلك في المستقبل، فإن حقيقة ما حصل بطريقة أسوأ بكثير في موناكو تجعل فامين يشعر بأن الوضع لا يمكن أن يستمر على ما هو عليه.

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ولم يتم اتخاذ قرار بشأن ما سيتم القيام به، لكن يبدو أنه سيفعل كل ما يتطلبه الأمر لضمان عدم تكرار ذلك .

وهناك مجموعة كاملة من الخيارات يتم النظر فيها - والتي يمكن أن تشمل عقوبات مالية، أو أوامر فريق تمنع تماماً أوكون وغاسلي من المنافسة على المراكز، أو حتى الخيار الجذري: تغيير تشكيلة السائقين.

وهناك احتمال آخر هو أن تسلك ألبين الطريق الذي اتبعته مرسيدس في عام 2016 بعد بعض الحوادث المثيرة للقلق بين لويس هاميلتون ونيكو روزبرغ.

في ذلك الوقت، قامت مرسيدس بوضع مذكّرة سلوك وافق كلا السائقان على الالتزام بها، مع تحذير واضح أن أي مخالفة ستؤدي على الأرجح إلى فرض حظر لمدة سباق واحد.

ومن الواضح أن فامين تحدث إلى كلا السائقين بعد سباق موناكو، مع التركيز بشكل أكبر على أوكون تحت الأضواء لأنه كان سبب الحادثة.