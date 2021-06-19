ألبين: لا بنود فك ارتباط لمرسيدس في عقد أوكون الجديد

أعلنت ألبين يوم الأربعاء الماضي موافقة أوكون على عقد جديد طويل الأمد يُبقيه مع الفريق حتى نهاية موسم 2024.

وقد صرّح أوكون يوم أمس الخميس بأنه يُبقي على "ارتباطاته" مع مرسيدس، التي تدير مسيرته كذلك، لكنّه قال أنه "مع ألبين بشكل كامل".

وكان الفرنسي عضوًا في برنامج مرسيدس للناشئين، بل وكان من بين خيارات الفريق الألماني لموسم 2020 قبل انضمامه إلى رينو في نهاية المطاف، والتي باتت تشارك تحت اسم ألبين الآن.

وضمن معرض حديثه على هامش جائزة فرنسا الكبرى اليوم الجمعة، أوضح روسي أن عقد أوكون يمتد لثلاث سنوات ولا يتضمن بنود فك ارتباط قد تسمح بانتقاله إلى مرسيدس.

فقال: "إنّه سائق تُدار مسيرته من قِبَل مرسيدس، وهذا كل ما في الأمر".

وأضاف: "لذا فإنّه تحت إدارتهم، ولكن لا يوجد هنالك بند في عقده قد يسمح لمرسيدس بفك ارتباطه مع الفريق. إنه معنا للأعوام الثلاثة المُقبلة".

هذا وأثار أوكون الإعجاب في المراحل الأولى من موسمه الثاني الكامل مع فريق إنستون هذا العام، حيث سجّل النقاط في أربعة من السباقات الخمسة التي أكملها.

كما أنّ تأدياته الأخيرة لعبت دورًا في خطوة ألبين بفتح المحادثات مبكرًا والتوصل لصفقة قبل العطلة الصيفية، حيث قارن روسي بين مقاربته وتلك التي اتبّعها بطل العالم أربع مرات آلان بروست.

حيث قال: "إنّه ذكي جدًا لناحية الضبط الدقيق للسيارة، إذ يذكرني كثيرًا بآلان. كما أنّه جيّد جدًا في استخلاص الأداء الأقصى من السيارة. إنه سريع بشكل مذهل أيضاً".

وشرح روسي أنّ عقد المواسم الثلاثة تم الاتفاق عليه في محاولة للاتساق مع دورة القوانين الجديدة التي ستبدأ في 2022، حيث لا يرغب برؤية سائق يغادر الفريق مبكرًا.

فقال: "إنّه دورة قوانين لثلاثة أعوام تنطلق العام المُقبل. لدينا رؤية متوسطة إلى طويلة الأمد في رينو، حيث نرغب التواجد هنا لفترة طويلة، وبالتأتي أردنا تأمين تلك الخطوة الأولى. الخطوة الأولى هي لثلاث سنوات، وقد رأينا ما هو كاف من إستيبان، ونعلم أنه جيّد. إذ لا أرغب بأن أكون هنا مجددًا وأبحث عن سائق آخر بعد عامين".

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