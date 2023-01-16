ألبين: فرق الفورمولا واحد تسعى لاستغلال إضافات سقف النفقات

تملك الفرق الكبرى برامج سباقات وأقسام تكنولوجيا خارج عالم رياضة المحرّكات، حيث قامت بنقل عددٍ من موظّفيها إلى تلك المشاريع من أجل تقليص نفقاتها للإيفاء بمتطلّبات سقف الميزانيّات.

لكنّ أولئك الموظّفين يُمكن استعادتهم في مشاريع الفورمولا واحد عند الحاجة إلى ذلك، ويتمّ احتساب وقتهم ضمن سقف النفقات.

وأشار زافناور إلى أنّه في حين استفادت ألبين في البداية من أنّها ضمن الحجم المناسب للإيفاء بسقف النفقات، وبالتالي لم تحتج لتقليل عدد موظّفيها، فإنّ الفرق الكبرى تمكّنت من معرفة كيفيّة العمل بكفاءة أكبر ضمن القوانين الجديدة عبر مداورة موظّفيها بين مختلف المشاريع.

وقال الأمريكي: "أعتقد بأنّه عندما يكون الجميع بالحجم المناسب، فإنّك تخسر قليلًا. أعتقد بأنّ ما تفعله بعض الفرق الأخرى الآن هو السعي لاستغلال بعض الثغرات أو فهمها بشكلٍ أفضل أو إجراء تغييرات هيكليّة من أجل السماح بتواجد عددٍ أكبر من الموظّفين تحت مظلّة سقف النفقات. ونحن لسنا في ذلك المستوى بعد".

وأكمل: "هم يفعلون ذلك بالفعل الآن، تتخلى عن 100 موظّف ومن ثمّ تستعيدهم. ذلك لأنّه بوسعك إيجاد مواقع لهم تحت سقف النفقات، حيث إمّا أنّه لا يتمّ احتسابهم بين موظّفيك الدائمين، أو أنّهم يقومون بأعمال تسويقيّة أو أيٍ كان".

وأردف: "لذا أعتقد بأنّ أفضليّة التواجد عند الحجم المناسب منذ البداية تتبخّر".

وقال زافناور أنّ ألبين تملك قسم تكنولوجيا خارج الفورمولا واحد، لكنّه لا يزال قسمًا صغيرًا.