ألبين غيّرت محرّك ألونسو لتحقيق مكاسب في الأداء في أوستن

سينطلق بطل العالم مرّتين من المركز الـ 19 على شبكة انطلاق سباق أوستن بعد أن اختارت ألبين تغيير وحدة طاقته بالكامل ما تسبّب في تلقيه لعقوبة الانطلاق من آخر الترتيب.

وبالرغم من أنّ التغيير جاء في عطلة نهاية أسبوع توقّف فيها ألونسو على المسار في التجارب الحرّة الأولى بسبب مشكلة تسرّب مياه، فإنّ القرار جاء لأنذ الفريق شعر بأنّ بوسعه كسب المزيد من السرعة.

وقال ألونسو نفسه أنّ أحد العوامل التي دفعت ألبين لاتّخاذ هذا القرار كان حقيقة عدم تمتّعه بالتنافسيّة التي أرادها في أوستن.

وقال الإسباني: "الأسوأ بالنسبة إلينا هو أنّنا لم نتمتّع بالوتيرة نهاية هذا الأسبوع. بدونا تنافسيين أكثر على حلبات أخرى، لذا نحتاج لفهم سبب ذلك".

وأضاف: "كما قمنا بتغيير المحرّك لذلك السبب، كوننا لم نكن تنافسيين نهاية هذا الأسبوع".

وأردف: "لا تزال الموثوقيّة جيّدة، لا مشكلة في ذلك. لذا سنرى إن كان بوسعنا تحقيق نقاط جيّدة من المركز الأخير".

من جانبه قال مارشين بودكوفسكي المدير التنفيذي لفريق ألبين أنّ الحصول على محرّك جديد مع ألونسو سيسمح بتشغيل وحدة الطاقة بعدائيّة أكبر على مدار السباقات الستّة المتبقية من الموسم.

وقال في هذا الصدد: "يُصبح استخدام محرّك آخر مصدر أفضليّة في مرحلة ما بسبب أداء المحرّك وكذلك الموثوقيّة".

وأضاف: "إن أردت أن يدوم المحرّك لفترة أطول فعليك التضحية بالأداء أو العكس. لذا نظرنا إلى الحلبات المتبقية وكانت هذه الأسهل على صعيد التجاوز. وحينها ستحصل على مكاسب المحرّك الإضافيّ في المزيد من السباقات".

وعندما سُئل إن كان إستيبان أوكون سيحتاج لمحرّك آخر في مرحلة ما، أجاب بودكوفسكي: "لا خطّة لذلك في الوقت الحاضر. نقوم بتقييم خياراتنا على صعيد الأداء مقابل الموثوقيّة وفي حال برزت فرصة فسنقوم باعتماد محرّك جديد معه".