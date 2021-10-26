ألبين: علينا القيام بعمل أفضل للتفوق على ألفا تاوري

لم تنجح ألبين بتسجيل النقاط في أوستن، حيث اضطر فرناندو ألونسو وإستيبان أوكون للانسحاب في المراحل الأخيرة بسبب مشاكل تسببت بها مطبات المسار.

وانطلق ألونسو من المركز 19 ليخوض منافسة في مواجهة كيمي رايكونن وأنطونيو جيوفينازي سائقي ألفا روميو. وكان من المتوقع أن يدخل منصة الصيانة للمرة الثالثة ليخرج على إطارات جديدة تسمح له بالمنافسة على مراكز النقاط، لكنه اضطر للانسحاب.

أما أوكون فكان خارج مراكز النقاط كذلك عندما انسحب بدوره.

وتحفاظ ألبين على فارق الـ 10 نقاط أمام ألفا تاوري مع بقاء خمسة سباقات حتى نهاية الموسم. حيث سجل الفريقان 27 و26 نقطة على التوالي منذ فوز أوكون بسباق المجر الذي منح ألبين دفعة كبيرة.

حيث قال بودكوفسكي في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "لقد كانت عطلة نهاية أسبوع ضعيفة بشكل عام، لناحية الأداء كنا أقل تنافسية من المعتاد. لقد سار كل شيء بشكل خاطئ".

وأكمل: "لسنا مسرورين من طريقة سير الجولة، لا بد من القيام بعمل أفضل إن أردنا المنافسة على المركز الخامس ضمن ترتيب البطولة".

وأضاف: "الجولة المقبلة تضمّ مقاطع سريعة للغاية وهي لا تناسب سيارتنا عادة. نعلم أن التحدي بانتظارنا على أية حال. لكنني سأكذب لو قلت أننا مرتاحون حيال مستوى أدائنا".

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بالمقابل، أوضح بودكوفسكي أنّ الانسحاب المزدوج من السباق لم يكن متوقعاً.

فقال: "تحقيقاتنا ما تزال جارية. إنها مشاكل غير معتادة".

وأكمل معلقاً على معركة ألونسو مع ألفا روميو في أوستن: "لقد كان تنافساً جيداً، لكنه جذب الأنظار بشكل أكبر من الضروري لمسألة حدود المسار".

وتابع: "من الواضح أن ألونسو لم يشعر بأن المسألة واضحة كما يجب".

وشدد بودكوفسكي على أن تبديل إطارات ألونسو في المرحلة الأخيرة للسباق كان ليمنحه فرصة المنافسة على مراكز النقاط.

فقال: "حاولنا كل شيء لدفعه نحو المنافسة على مراكز النقاط، بما في ذلك اتباع استراتيجية مختلفة بعض الشيء لمحاولة بناء أفضلية في القسم الأخير للسباق، للأسف اضطرينا للانسحاب".

وأكمل: "أعتقد أنه كان ليصل إلى مراكز النقاط. من الصعب التكهن بكيفية سير الأمور، طبعاً لولا الواقعة مع جيوفينازي لكنا بحال أفضل".

واختتم: "لكن الواقع أننا لم ننهِ السباق. وكل هذه التوقعات لا معنى لها".