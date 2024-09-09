ألبين "على بُعد أسابيع" من اتّخاذ قرارها بشأن محرّك مرسيدس

تتوقّع ألبين اتّخاذ قرارها النهائيّة حول شريك المحرّكات لموسم 2026 في أقلّ من شهرٍ من الآن، حيث يُواصل مجلس إدارة رينو تقييم جدوى منشأة فيري-شاتيون لمحرّكات الفورمولا 1.

وكانت رينو قد بدأت عمليّة تطوير وحدة الطاقة التي تمتثل لقوانين 2026، والتي تتطلّب اقتسام الطاقة مناصفة بين محرّك الاحتراق الداخلي والمكوّنات الهجينة.

وبعد المحادثات مع لوك دي ميو المدير التنفيذي لرينو، أعلن برونو فامين عن أنّ إلغاء المشروع سيكون واحدًا من بين آخر إجراءاته كمديرٍ للفريق، مُشيرًا إلى أنّ الطاقة في منشأة فيري سيحصل على فرصة العمل في برامج ألبين/رينو الأخرى في رياضة المحرّكات.

وعلى خلفيّة ذلك، دخل عددٌ من موظّفي فيري في إضراب، وسافر العديدون إلى جائزة إيطاليا الكبرى للتعبير عن استهجانهم بشكلٍ علني.

وبشرحه الوضع الحالي لموقعنا "موتورسبورت.كوم"، قال دي ميو أنّ خيار تحويل ألبين إلى فريقٍ زبونٍ لا يزال جاريًا، حيث ستكون مرسيدس المزوّد المرجّح.

وقال دي ميو في بداية سبتمبر: "لدينا أربعة أو خمسة أسابيع لتحديد الوضع في المجلس. نحلّل كيفيّة مقاربة الفورمولا 1 بدءًا من 2026 كي نكون أكثر تنافسيّة ونحن نقيّم كلّ فرصة".

وأضاف: "فكرة الانتقال إلى محرّكات مرسيدس مطروحة على الطاولة، لكن يُمكنني أن أؤكّد لكم أنّ الخيار لم يُتّخذ بعد".

وقال دي ميو أنّ تبعات تكاليف الانتقال إلى فريق زبون ستكون ضخمة، بالرغم من أنّه أشار إلى العواقب السلبيّة للتسويق – تخلي رينو عن محرّكاتها الخاصة للحصول على محرّكات مصنّع آخر – ستكون عاملًا في القرار الأخير.

وقال حيال ذلك: "إن اعتمدنا تحليلًا ماليًا بحتًا حول تكاليف تطوير وحدة طاقة خاصة لموسم 2026 وما يُمكن أن نوفّره عبر التزوّد بمحرّك، فإنّ الفارق ضخم".

وأكمل: "هذا أحد الجوانب التي سنتناقش فيها مع الكثير من النقاط الأخرى حول مقاربتنا للفورمولا 1 في المستقبل".

وأردف: "ما الذي يعتقده قسم التسويق؟ ما الذي ستكون عليه العواقب السلبيّة لهذا الخيار مقابل التوفير المالي الضخم؟".

كما أكّد دي ميو على أنّ الفريق ليس للبيع، وأنّه سيبقى تحت ملكيّة رينو، بينما ستتبنى منشأة فيري مشاريع جديدة.