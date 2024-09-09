ألبين "على بُعد أسابيع" من اتّخاذ قرارها بشأن محرّك مرسيدس
وضعت ألبين موعدًا نهائيًا لاتّخاذ قرارها بشأن محرّكات موسم 2026 من بطولة العالم للفورمولا 1 في ظلّ مواصلتها تقييم البقاء كمصنّع محرّكات مقابل التزوّد بمحرّكات مرسيدس.
جورج راسل، مرسيدس بجانب بيير غاسلي، ألبين
الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات
تتوقّع ألبين اتّخاذ قرارها النهائيّة حول شريك المحرّكات لموسم 2026 في أقلّ من شهرٍ من الآن، حيث يُواصل مجلس إدارة رينو تقييم جدوى منشأة فيري-شاتيون لمحرّكات الفورمولا 1.
وكانت رينو قد بدأت عمليّة تطوير وحدة الطاقة التي تمتثل لقوانين 2026، والتي تتطلّب اقتسام الطاقة مناصفة بين محرّك الاحتراق الداخلي والمكوّنات الهجينة.
وبعد المحادثات مع لوك دي ميو المدير التنفيذي لرينو، أعلن برونو فامين عن أنّ إلغاء المشروع سيكون واحدًا من بين آخر إجراءاته كمديرٍ للفريق، مُشيرًا إلى أنّ الطاقة في منشأة فيري سيحصل على فرصة العمل في برامج ألبين/رينو الأخرى في رياضة المحرّكات.
وعلى خلفيّة ذلك، دخل عددٌ من موظّفي فيري في إضراب، وسافر العديدون إلى جائزة إيطاليا الكبرى للتعبير عن استهجانهم بشكلٍ علني.
وبشرحه الوضع الحالي لموقعنا "موتورسبورت.كوم"، قال دي ميو أنّ خيار تحويل ألبين إلى فريقٍ زبونٍ لا يزال جاريًا، حيث ستكون مرسيدس المزوّد المرجّح.
وقال دي ميو في بداية سبتمبر: "لدينا أربعة أو خمسة أسابيع لتحديد الوضع في المجلس. نحلّل كيفيّة مقاربة الفورمولا 1 بدءًا من 2026 كي نكون أكثر تنافسيّة ونحن نقيّم كلّ فرصة".
وأضاف: "فكرة الانتقال إلى محرّكات مرسيدس مطروحة على الطاولة، لكن يُمكنني أن أؤكّد لكم أنّ الخيار لم يُتّخذ بعد".
وقال دي ميو أنّ تبعات تكاليف الانتقال إلى فريق زبون ستكون ضخمة، بالرغم من أنّه أشار إلى العواقب السلبيّة للتسويق – تخلي رينو عن محرّكاتها الخاصة للحصول على محرّكات مصنّع آخر – ستكون عاملًا في القرار الأخير.
وقال حيال ذلك: "إن اعتمدنا تحليلًا ماليًا بحتًا حول تكاليف تطوير وحدة طاقة خاصة لموسم 2026 وما يُمكن أن نوفّره عبر التزوّد بمحرّك، فإنّ الفارق ضخم".
وأكمل: "هذا أحد الجوانب التي سنتناقش فيها مع الكثير من النقاط الأخرى حول مقاربتنا للفورمولا 1 في المستقبل".
وأردف: "ما الذي يعتقده قسم التسويق؟ ما الذي ستكون عليه العواقب السلبيّة لهذا الخيار مقابل التوفير المالي الضخم؟".
كما أكّد دي ميو على أنّ الفريق ليس للبيع، وأنّه سيبقى تحت ملكيّة رينو، بينما ستتبنى منشأة فيري مشاريع جديدة.
كن جزءًا من مجتمع موتورسبورتانضمّ إلى المحادثة
شارك أو احفظ هذه القصّة
أحدث الأخبار
الموتو جي بي ستعتمد اتصالات لاسلكيّة مع الدرّاجين في 2025
من سيارة ريد بُل "الوحش" إلى "ارتدادات" فيراري - ماذا وراء مشاكل توازن سيارات الفورمولا 1؟
ألبين "على بُعد أسابيع" من اتّخاذ قرارها بشأن محرّك مرسيدس
نوريس: بوسع أنتونيللي التعلم من راسل أحد أفضل سائقي الفورمولا واحد
برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
أبرز التعليقات