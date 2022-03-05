ألبين: علامات أولى إيجابيّة من محرّك رينو المُعدّل

أقدمت رينو على مراجعة كاملة لمحرّكها في الفورمولا واحد قبيل موسم 2022، حيث شمل ذلك تبنّي حلّ فصل الشاحن التوربيني الذي أطلقته مرسيدس في 2014.

وإلى جانب تحقيق تقدّم على صعيد الطاقة، تأمل ألبين أن يكون هذا التوضيب الجديد مفيدًا على صعيد الانسيابيّة ومركز الثقل.

وفي حين أنّ الحكم النهائيّ على إمكانيّات المحرّك الجديد في مواجهة وحدة طاقة مرسيدس التي تُمثّل المعيار لن يتّضح إلّا في التجارب التأهيليّة في البحرين، فإنّ الانطباعات الأولى من تجارب الأسبوع الماضي في برشلونة كانت جيّدة.

وقال ألان بيرمان المدير الرياضي لألبين أنّ الحظيرة الفرنسيّة بدأت باختبار مختلف إعدادات المحرّك، وحقيقة أنّ المحرّك قدّم كلّ ما هو متوقّعٌ منه في كلّ حالة من دون أيّ دراما مثّلت علامة إيجابيّة.

"لم نستخدم الطاقة الكاملة بعد" قال بيرمان عندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" حول الانطباعات الأولى حول المحرّك.

وأضاف: "لا أعتقد بأنّنا أكملنا لفّة ضمن ما يدعونه وضع محرّك الاحتراق الداخلي الواحد، وهو الوضع المستخدم للتصفيات والسباق. كنّا قريبين منه، لكنّنا لم نُطلق العنان الكامل للمحرّك".

وأكمل: "لم نتحدّث حول وحدة الطاقة بصدق، وذلك أمرٌ رائع".

وأردف: "إنّه مختلفٌ جدًا. إنّه مختلفٌ بالكامل عن أيّ محرّكٍ آخر أنتجته منشأة فيري مسبقًا. إنّه أكثر تعقيدًا، ويبدو أفضل وأكثر تنظيمًا بالفعل. وضعناه في السيارة وتناغم معها، وذلك رائع".

ثمّ تابع: "قدّم السائقان التعليقات المعتادة حول توفير الطاقة، وطاقة مفرطة هنا وتأخّر الشاحن التوربيني هناك، لكنّ الشباب سيطروا على كلّ ذلك وعملوا على الإعدادات وخرائط المحرّك وكلّ تلك الأمور وتخلّصنا من تلك المشاكل الصغيرة".

وجاء انتقال الفورمولا واحد إلى وقودٍ أكثر استدامة هذا العام، وذلك في ظلّ الحاجة لاستخدام وقود يحتوي على 10 بالمئة من الإيثانول، لصعوبة مقارنة الطاقة مع العام الماضي.

لكنّ حقيقة عدم إشارة السائقين إلى أنّ المحرّك يُعدّ مصدر قلقٍ على وجه الخصوص كانت مشجّعة.

وقال بيرمان في هذا الصدد: "لم يكن المحرّك نقطة نقاشٍ في الحقيقة، وذلك رائع. أعتقد بأنّه من الصعب للغاية عليهم الحديث حول الطاقة ومقارنتها بالعام الماضي، وذلك بالنظر إلى اختلاف الوقود وفوارق الطاقة الكبيرة".

وأكمل: "لكنّهم لم يتذمّروا بالتأكيد. ونحن سعداء بذلك".