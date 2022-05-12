ألبين: عقوبة ألونسو في ميامي "يصعُب تقبّلها"

أكمل ألونسو سباق ميامي تاسعًا على المسار، بعدما تلقى بالفعل عقوبة 5 ثوان خلال السباق إثر تسببه بحادثة مع بيير غاسلي سائق ألفا تاوري.

لكن بطل العالم مرتين تراجع خارج مراكز النقاط عندما طُبقت عليه عقوبة 5 ثوان أخرى من قِبَل المراقبين إثر خروجه عن المسار وكسب أفضلية.

وكان ألونسو قد اختصر المنعطف الـ 14 المزدوج في اللفة 53 ما سمح له بالابتعاد أكثر أمام ميك شوماخر والخروج من مجال دي آر اس للألماني.

وقرر المراقبون بأنه كسب أفضلية مستمرة إثر ذلك، ما دفعهم لتطبيق العقوبة عليه.

وضمن بيان أصدره فريق ألبين على وسائل التواصل الاجتماعي، انتقد المدير التنفيذي لورون روسي ذلك القرار، مدّعيًا بأن ألونسو قد أعاد الوقت إلى شوماخر في ذات اللفة، وأن الفريق لم يحصل على فرصة توضيح ذلك.

فقال: "عقوبة فرناندو المحبطة عقب السباق إثر خروجه عن المسار وكسب أفضلية تعني أن النقاط الستة التي حصلنا عليها مع عبور العلم الشطرنجي باتت أربع نقاط وكلفنا ذلك نقاط مزدوجة مستحقة".

وأضاف: "من الصعب تقبّل هذه العقوبة بكل تأكيد، ولا سيّما أن فرناندو قد أعاد ذلك الوقت خلال اللفة ولم نكن قادرين على تقديم الدليل على هذا من أجل توضيح الوضع قبل إصدار العقوبة".

وتابع: "لو كنا حصلنا على فرصة شرح الوضع، فإننا واثقون بأن فرناندو كان ليحافظ على المركز التاسع".

واختتم: "سنحاول مجددًا في الجولة المقبلة في إسبانيا أن نخوض نهاية أسبوع أكثر سلاسة وإنصافًا وأن نُظهر القدرات الحقيقية لحزمتنا".