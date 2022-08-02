ألبين: شروط التعاقد لن تسمح لبياستري بالانضمام إلى مكلارين

يُتفهّم أنّ بياستري ومدير أعماله مارك ويبر توصّلا إلى اتّفاقٍ مع مكلارين عندما بدا أنّ خيار ألبين الوحيد كان وضع الأسترالي الشاب في صفوف ويليامز العام المقبل.

وكانت خطط ألبين تقضي بالإبقاء على فرناندو ألونسو لعامٍ إضافي قبل تعويضه ببياستري، لكنّ مغادرة الإسباني المفاجئة غيّرت الوضع مع توافر مقعدٍ في ألبين الآنز

ولا يزال من غير الواضح إن كان بياستري سيمضي قدمًا في صفقة مكلارين أم أنّه سيقبل بأنّ لديه التزامًا للقيادة لصالح ألبين.

"لست على علمٍ بأيّة اتّفاقات مسبقة لديه مع مكلارين، إن كان هناك أيٌ منها" قال زافناور عندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" حول نوايا بياستري.

وأضاف: "لكنّني أسمع ذات الشائعات التي تسمعونها في البادوك. لكن ما أعلمه هو أنّ لديه التزامات تعاقديّة تجاهنا. ولدينا التزامات تجاهه كذلك. وأوفينا بتلك الالتزامات طوال العام".

وأكمل: "وتلك الالتزامات تدوم حتّى 2023 وربّما كذلك 2024 في حال استغلال بعض الخيارات".

وأردف: "كانت التزاماتنا تجاهه لهذا العام أن يكون السائق الاحتياطي، وكذلك أن يقود سيارة العام الماضي بقدرٍ معيّن. أكملنا أكثر من نصف ذلك البرنامج البالغ 5000 كلم، وهو قدرٌ كبير في سيارة العام الماضي تحضيرًا له ليكون قادرًا على التسابق العام المقبل".

ثمّ تابع: "لذا لدين عقدٌ قانوني معه للمستقبل لموسم 2023. لا أعلم ما فعله مع مكلارين، مثلما قلت فإنّني لست مطّلعًا على ذلك".

وقال زافناور أنّه لم يتواصل كثيرًا مع ويبر منذ إعلان مغادرة ألونسو: "حدث ذلك يوم الإثنين، ونحن في يوم الثلاثاء، إدارة أعماله في أستراليا، وهناك فارق توقيت كبير بيننا".

وأكمل: "لكنّني أحاول التواصل مع مارك وبعثت له بعض الرسائل النصيّة وكذلك البريد الإلكتروني. لذا امنحونا بعض الوقت. أوسكار هو خيارنا الأساسي، وذلك ما نفعله الآن".

وأوضح زافناور أنّ ألبين أنفقت الكثير من المال والموارد لتحضير بياستري للفورمولا واحد، وبالتالي لن تسمح له بالمغادرة من دون معركة.