ألبين: سيارات منافسينا الأخف وزنًا ساعدها تنازل قضبان الأرضيّة "بشكلٍ ضخم"

جاء انتقال الفورمولا واحد نحو تصاميم المؤثّرات الأرضيّة ليتسبّب في الكثير من الصداع في المراحل الأولى من التجارب التحضيريّة للموسم الجديد، وذلك في ظلّ معاناة أغلب الفرق من ظاهرة الارتدادات على الخطوط المستقيمة.

واكتشفت العديد من الفرق أنّ المشكلة تتفاقم على السرعات العالية بسبب انحناء حواف أرضيّاتها إلى الأسفل، وهو ما يُحافظ على التيارات الهوائيّة بشكلٍ أفضل أسفل السيارة، لكنّ ذلك يُؤدّي إلى زيادة مفاجئة في الارتكازيّة.

وقامت عدّة فرقٍ، بمن فيها مرسيدس، بتثبيت قضبان معدنيّة في التجارب لتدعيم حافة الأرضيّة ومنعها من التحرّك، في حين تمّ الاتّفاق على تغييرٍ في القوانين يسمح باستخدام تلك القضبان خلال الجوائز الكبرى كذلك.

وقالت ألبين أنّ هذا التنازل للسماح باستعمال القضبان لم يُساعدها لأنّها تعمّدت منذ البداية بناء أرضيّة متينة بما فيه الكفاية لتكون قويّة لدرجة تحول دون مرونتها في المقام الأوّل.

وفعل الفريق ذلك بالرغم من أنّ ذلك يعني قبوله بأنّ سيارته ستكون أثقل من منافسيه.

وقال بات فراي، المدير التقنيّ لفريق ألبين، أنّ إضافة القضبان كانت تعني قدرة الفرق الأخرى على اعتماد أرضيّات أخفّ وبالتالي كسب المزيد عندما سُمح باستخدام القضبان.

وعندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" حول مدى سيطرة ألبين على ظاهرة الارتدادات، قال فراي: "لن أقول بأنّنا كنّا أذكياء وصمّمنا الأرضيّة حول ظاهرة الارتدادات أو أيٍ كان".

وأكمل: "صممّنا سيارتنا لتوفير أقصى أداء، لكنّنا قبلنا أنّها ستكون أثقل قليلًا. زدنا من متانة الأرضيّة، والهيكل الخارجي العلويّ العريض يسمخ لك بالحصول على متانة أفضل. ساعدنا ذلك في الحقيقة. لكنّ ذلك تبخّر عندما أُضيفت القضبان. لكن ما الذي بوسعي قوله؟ كان ذلك محبطًا بعض الشيء".

وأردف: "ذلك جزء من اللعبة. علينا قبول ذلك وتصميم أرضيّتنا المقبلة حول ذلك".

ومن المتوقّع أن تجلب ألبين مجموعة من التحديثات بدءًا من جائزة إيميليا رومانيا الكبرى، حيث أشار فراي إلى أنّ وضع قضبان الأرضيّة سيعني نظر الفريق في خفض وزن سيارته إلى جانب تحقيق مكاسب على صعيد الأداء.

لويس هاميلتون، مرسيدس وألكسندر ألبون، ويليامز تصوير: صور موتورسبورت