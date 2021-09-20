ألبين: سنعود إلى مستوانا التنافسي في روسيا بعد معاناة مونزا

تأهّل سائقا الفريق فرناندو ألونسو وإستيبان أوكون في المركزين الـ 13 والـ 14 في مونزا، قبل أن يُنهيا سباق الأحد في المركزين الثامن والعاشر، مُستفيدَين من فوضى المتصدرين.

وكانت النتيجة الإيجابية من جولة إيطاليا هي حصد الفريق لخمس نقاط ضمن معركته مع ألفا تاوري على المركز الخامس في بطولة الصانعين، والتي بات يتقدم فيها الآن برصيد 95 مقابل 84 نقطة.

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وأوضح بودكوفسكي بأنّ الفريق علم مسبقًا بأنّه سيعاني لناحية الأداء في مونزا مع سيارة "أيه521".

فقال: "حلبة سوتشي ستكون أفضل، لن تكون مثالية بالنسبة لنا، ولكن أفضل من سابقتها".

وأضاف: "أظن أنّنا سنعود إلى مستوانا التنافسي الذي كنا عليه حتى الآن، ما يعني التأهّل ضمن العشرة الأوائل والمنافسة على رصيد نقاط أكبر بعض الشيء".

وتابع: "أعتقد أنه بالنظر إلى مراكز انطلاقنا مع كلتا السيارتين، فإنّ التواجد ضمن مراكز النقاط في النهاية كان نتيجة لائقة. مونزا حلبة عرفنا مسبقًا بأننا سنعاني عليها، حيث أنّ حزمتنا ليست الأفضل على ذلك النوع من الحلبات".

وأكمل: "بصراحة، أن نخرج من هنا مع 5 نقاط في جعبتنا، وعدم تسجيل ألفا تاوري للنقاط، لهو أمر جيّد جدًا في الواقع".

واختتم: "لقد كان سباقًا جيدًا بالنسبة لنا، ولا سيّما وأن كلتا السيارتين أكملتا السباق. حظينا بانطلاقة جيّدة، لفة أولى جيّدة لفرناندو، ولكن بعد ذلك كانت المراكز مستقرة بشكل كبير".