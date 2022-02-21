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ألبين ستستخدم كسوة معكوسة في أوّل سباقَين من الموسم

ستتسابق ألبين بنسخة معكوسة من كسوتها في بطولة العالم للفورمولا واحد لأوّل سباقَين من موسم 2022، لتتبنّى أغلبيّة للون الوردي الذي يُمثّل راعيها الرئيسي "بي دبليو تي".

ألبين ستستخدم كسوة معكوسة في أوّل سباقَين من الموسم

أعلنت ألبين في وقتٍ سابقٍ من هذا الشهر عن أنّ شركة تكنولوجيا المياه "بي دبليو تي" انضمّت إليها لتكون راعيتها الرئيسيّة لهذا العام، وذلك بعد أن كانت شريكة لأستون مارتن وريسينغ بوينت وفورس إنديا في السابق.

وكشف الفريق الفرنسي عن كسوة سيارته لهذا العام "آي522" ضمن حدث الإطلاق اليوم الإثنين قبل اختبارها على المسار للمرّة الأولى غدًا الثلاثاء. ويجمع التصميم اللون الأزرق الكلاسيكي لألبين مع اللون الوردي الخاص بـ "بي دبليو تي" الحاضر على الجناح الأمامي والجانبَين والجناح الخلفي.

لكنّ الفريق سيستخدم نسخة معكوسة من الكسوة لأوّل سباقَين من الموسم في البحرين والمملكة العربيّة السعوديّة، وذلك عبر جعل أغلبها ورديًا مع الاقتصار على اللون الأزرق في الخلف.

ولا يختلف التصميم كثيرًا عن الكسوة التي استخدمتها ريسينغ بوينت في السابق.

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وظهر فرناندو ألونسو وإستيبان أوكون سائقا الفريق خلال حدث الإطلاق مرتديين كسوة جديدة زرقاء وورديّة، ما يجعل اللون الجديد جزءًا أساسيًا من هويّة الفريق الجديدة.

وسبق لأوكون التسابق لصالح فورس إنديا عندما كانت "بي دبليو تي" الراعي الرئيسي للفريق، في حين كان المدير الجديد أوتمار زافناور مسؤولًا حينها عن الحظيرة المتمركزة في سيلفرستون طوال تلك الشراكة.

وسيختبر الفريق سيارة "آي522" الجديدة للمرّة الأولى ضمن يوم تصوير ترويجي على حلبة برشلونة غدًا الثلاثاء قبيل بدء التجارب الشتويّة الأولى على ذات الحلبة يوم الأربعاء.

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