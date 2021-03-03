ألبين ستخوض غمار موسم 2021 من دون مدير فريق رسمي

تمخّض عن إعادة تسمية الفريق من رينو إلى ألبين خلال العطلة الشتوية تغييرات على الهيكل الإداري، كان أبرزها رحيل مدير الفريق السابق سيريل أبيتبول.

وكجزء من الهيكل التنظيمي الجديد الذي فرضه لورون روسي المدير التنفيذي لقسم السيارات التجارية في ألبين، فلن يكون هنالك بديل مباشر لأبيتبول.

إذ عوضًا عن ذلك ستنقسم مسؤولياته السابقة بين المدير التنفيذي للفريق مارسين بودكوفسكي ومدير السباقات الجديد دايفيد بريفيو.

وقد صرّح روسي بأنّ جوانب المسؤولية لكليهما واضحة، حيث شعر بأنّه لا حاجة لإجراء أيّة تغييرات إضافية بعد الموسم الماضي.

فقال: "سيكون مارسين مسؤولًا عن تطوير الهيكل ووحدة الطاقة، وعليه سيقوم بتنسيق التطوير الكامل للسيارة، فيما سيكون دايفيد مدير السباقات، لذلك فإنّهما سيعملان جنبًا إلى جنب من أجل استخلاص الأفضل من السيارة، والتي تمّ تصميمها لتضعنا ضمن أفضل موقع ممكن في المستقبل".

وأضاف: "سيحافظ بقية الفريق على خطوط عملهم الحالية، نحو مارسين في إنستون أو نحوي في فيري. إنّه وضع مختلف بعض الشيء كوننا بتنا مصنّعًا جديدًا إن صح التعبير، لكن بجانب ما أشرت له، فستظل بقية الأمور كما كانت العام الماضي".

من جهته، يرى بودكوفسكي أنّ مثل هذا الوضع قد يسير على نحوٍ جيّد، بالرغم من أنه ليس الحال المعتاد بين الفرق.

حيث قال: "آثرنا اعتماد هيكل إداري مختلف بعض الشيء عمّا هو تقليدي. ولكن في النهاية الأدوار والمسؤوليات واضحة. كل مافي الأمر أنّنا قد نتّخذ القرارات بشأنها على نحو مختلف بعض الشيء".

وتابع: "نحن فريق فرنسي في النهاية، وعلينا وضع لمسة فرنسية في الهيكل التنظيمي كذلك!".

مع ذلك، ستسمح تلك الإدارة الثنائية للفريق بعدم ضرورة تواجد بودكوفسكي خلال جميع سباقات2021، في ظل تكثيف التحضيرات لحقبة القوانين الجديدة في الفورمولا واحد التي ستبدأ منذ موسم 2022.

إذ علّق على ذلك قائلًا: "إدارة الفريق وحضور جميع السباقات أمر صعب جدًا. من الرائع شخصيًا بالنسبة لي وجود دايفيد في إدارة الفريق، إذ وبجانب كل الخبرة التي سيجلبها من نشاطاته الأخرى السابقة في رياضة السيارات، فإنّه كذلك سيساهم في عدم ضرورة تواجدي ضمن كل السباقات".

وأكمل: "سيعني ذلك أنني سأحضر في أغلبها على الأرجح، ولكنني قد أبدأ بالتغيّب عن بعضها في النصف الثاني من الموسم. مع تواجد شخص مثل دايفيد يملك الكثير من الخبرة في جانب الحلبة، الكثير من المهارات الناعمة، والتي اكتسبها كمدير للفريق في فئات أخرى".

واختتم: "إنّه يعلم كيفية إدارة السائقين، وكيف يحفّزهم، وكذلك تنظيم المرآب. وجوده هنا سيمثّل مساهمة كبيرة، وسيكون بمقدورنا تشارك ذلك الدور وضمان ألّا نترك أيّ جانب من دون الاهتمام المطلوب".