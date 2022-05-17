ألبين ستجلب جناحًا خلفيًا جديدًا في جائزة إسبانيا الكبرى

أظهر الصانع الفرنسي وتيرة مشجّعة بعض الشيء خلال بداية موسم 2022، لكنّه واجه سلسلة من مشاكل الموثوقيّة والحظّ العاضر ما أثّر على فرص تحقيقه للنقاط.

لكنّ الفريق واثقٌ من أنّه يملك حزمة قادرة على المنافسة في مقدّمة خطّ الوسط بشكلٍ متواتر.

ومع جلب الكثير من الفرق للتحديثات في جولة إسبانيا نهاية هذا الأسبوع، كشف أوتمار زافناور مدير فريق ألبين عن أنّ التحديث الأبرز لسيارة "آي522" سيكون في القسم الخلفي من السيارة.

وقال في هذا الصدد: "لدينا جناحٌ خلفي جديد في إسبانيا. يجب أن يكون أكثر كفاءة من النسخة التي استخدمناها سابقًا هناك، وأن يكون أداؤه أفضل، سنوفّره للسيارتين".

وكانت ألبين مُبتكرة على صعيد تصميم جناحها الخلفي حتّى الآن هذا الموسم، حيث عادت في ميامي إلى تصميم قديم استخدمته للمرّة الأولى خلال جائزة السعوديّة الكبرى.

وقد يحظى تصميم ألبين المبتكر باهتمام بعض منافساتها، بالنظر إلى أنّه يعكس منحى تصميمٍ مستخدمٍ لعدّة أعوام.

إذ أنّ الجناح يتضمّن قسمًا تمّ إلحاقه بالزاويا لعلويّة الخلفيّة للصفيحة الجانبيّة (السهم الأحمر).

الجناح الخلفي لسيارة ألبين "آي522"

وعادة ما تُحدث الفرق قطعًا هناك من أجل تشتيت الدوّامة التي يتمّ توليدها مع تصادم الضغوطات المختلفة.

لكنّ ذلك المفهوم التقليدي المتعارف عليه يُمكن أن يُترك جانبًا بالنظر إلى دور الزاوية المنحنية الجديدة للصفيحة الجانبيّة، والتي ستُعدّل الدوّامة الصادرة هناك في كلّ الحالات.

كما لا يجب نسيان كيفيّة تأثير ذلك على نظام "دي آر اس" عند تفعيله، حيث تمتدّ الرفرفة الآن أكثر إلى الأمام بالمقارنة مع ما كان المصمّمون متعوّدين عليه.

وإلى جانب تحسين الأداء الانسيابيّ على الخطوط المستقيمة، تضغط ألبين بقوّة من أجل خفض وزن سيارتها، حيث تُعاني أغلب الفرق على هذا الصعيد لموسم 2022.

وقال ألان بيرمان المدير الرياضيّ للفريق أنّ الحظيرة الفرنسيّة حقّقت مكاسب جيّدة في هذه الناحية من خلال التغييرات التي أدخلتها على سيارتها في إيمولا، لكنّ الفريق لم ينتهِ بعد في هذا الجانب.

وقال: "خفضنا الوزن قليلًا، لكن لا يزال هناك المزيد. لدينا بعض الخطوات الجيّدة المقبلة. لا يزال وزن السيارة مرتفعًا. لا أعتقد بأنّنا في وضعٍ سيئ جدًا مثل بعض منافسينا، لكنّنا لسنا جيّدين جدًا مثل البعض الآخر. سمعت أنّ بعض السيارات الأخرى عند حدّ الوزن بالضبط".

واختتم بالقول: "وزن سيارتنا أعلى قليلًا من الحدّ، لكنّنا بدأنا بخفض الوزن بشكلٍ تدريجي منذ السباق الأوّل".