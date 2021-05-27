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ألبين: جولة موناكو المؤلمة بمثابة "خلل" في عملية تقدمنا

يرى مارسين بودكوفسكي المدير التنفيذي لدى ألبين بأنّ جائزة موناكو الكبرى كانت بمثابة "خلل" في عملية التقدّم التي يخوضها فريقه المتمركز في إنستون.

ألبين: جولة موناكو المؤلمة بمثابة "خلل" في عملية تقدمنا

عانت ألبين لمعظم نهاية الأسبوع في مونتي كارلو من أجل الوصول بالإطارات لمجال العمل المناسب، حيث انطلق سائقها إستيبان أوكون من المركز الـ 11 واستفاد من انسحابين أمامه ليحصد نقطتين بحلوله تاسعًا، في حين تأهّل زميله فرناندو ألونسو في المركز الـ 17 وتقدم ليُكمل السباق في المركز الـ 13.

وقد تسببت تلك النتيجة في خسارة ألبين مركزين في ترتيب بطولة الصانعين لصالح أستون مارتن وألفا تاوري، الفريقَين اللذين سجّلا نقاطًا جيّدة في موناكو.

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"كان الوضع ليكون أسوأ من ذلك. لسوء الحظ استغل منافسونا السباق على النحو الأمثل، ولا سيّما أولئك الذين كانوا خلفنا وأولئك الذين كانوا يسجلون نقاطًا أكبر بسبب تراجع المتصدرَين. لذلك كان الوضع مؤلمًا في البطولة. كانت نهاية أسبوع سيئة لنا بصراحة" قال بودكوفسكي.

وأضاف: "عانينا بدءًا من يوم الخميس مع الوتيرة وبشكل كبير مع حرارة الإطارات. وبالرُغم من أننا تعافينا نوعًا ما مع إستيبان في التصفيات، حيث تمكن من التأهل في مركز لائق، لكنّ السيارة لم تكن في تلك المرحلة مضبوطة لناحية الإطارات".

وتابع: "لذلك يُمكن اعتباره نهاية أسبوع للنسيان إجمالًا. مع ذلك، فهنالك الكثير من الأمور لتعلمها والخروج بها كذلك من تلك الجولة".

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هذا وأصرّ بودكوفسكي على أنّ التراجع في موناكو غير مرتبط بالصورة الأكبر لوضع الفريق.

فقال: "لا أعتقد بأنّ تلك نهاية أسبوع مرتبطة بالتقدم الذي أظهرناه في البرتغال وبرشلونة. لذلك نحن بحاجة لضمان أن نترك ما حدث وراءنا، وأن نتعلم كذلك منه كي نتأكد من أننا نتقدم ولا يتكرر ذلك من جديد في باكو".

وأكمل: "هنالك أربعة متغيرات لتلك المعادلة، السيارة، الإطارات، الحلبة والأجواء. حيث أعتقد بأنّ ما حدث كان مجرد خلل في عملية تقدمنا".

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في المقابل، أوضح بودكوفسكي بأن الفريق ما يزال يقيّم ما الذي قد يتعيّن عليه فعله للتوافق مع اختبارات الصلابة الأكثر صراحة على الجناح الخلفي، والتي سيتم تقديمها بدءًا من جائزة فرنسا الكبرى.

فقال: "أعتقد بأننا نقيّم الآن تأثير تلك الاختبارات الجديدة. حيث أنها ستؤثر على أغلبية الفرق في اعتقادي، بدرجات مختلفة. ننظر في ذلك حاليًا".

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