ألبين: جائزة البحرين الكبرى كشفت نقاط ضعف السيارة

خاض الصانع الفرنسي جولة افتتاحية صعبة للموسم في البحرين، حيث فشل فرناندو ألونسو وزميله إستيبان أوكون في تسجيل النقاط.

وتلاشت آمال ألونسو في السباق بعد ارتفاع درجة حرارة مكابحه بسبب غلاف شطيرة علق بالسيارة، في حين انطلق أوكون من الخلف بعد رفع العلم الأصفر في توقيت سيء خلال التصفيات ليتمّ إقصاؤه من القسم الأوّل.

وحتّى دون هذه المشاكل، لم يبدُ أنّ ألبين تمتلك الوتيرة لمقارعة منافسيها الرئيسيين مكلارين، وفيراري وألفا تاوري، ونتيجةً لذلك يخطّط الفريق لدفع عملية التطوير.

وقال المدير التنفيذي مارسين بودكوفسكي: "أكّدت عطلة نهاية الأسبوع في البحرين بعض نقاط ضعف حزمتنا، ونحن نعمل جاهدين لتحسينها والتقدّم ببضعة أعشار من الثانية للمنافسة ضمن مجموعة وسط الترتيب".

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كما تخطّط ألبين لجلب بعض التحديثات الانسيابية لسباق إيمولا مع نهاية هذا الأسبوع، بالإضافة لاستغلال تجارب يوم الجمعة لمزيد فهم التوجّه الذي يجب أن تتخذه على صعيد التصميم مع المزيد من التحسينات.

وتابع بودكوفسكي: "سنجلب حزمة تحديثات انسيابية للسيارة خلال هذه الجائزة الكبرى".

وأردف: "علاوةً على ذلك، هناك بعض العناصر التي سيتمّ تقييمها خلال تجارب الجمعة، والتي ستساعدنا على تحديد المزيد من التحديثات المخطّط لها على امتداد السباقات القليلة القادمة".

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من جهته قال ألونسو، الذي عاد لساحة البطولة بعد غياب دام موسمَين، بأنّ هدف الفريق خلال عطلة نهاية الأسبوع القادمة يجب أن يتمحور حول الإنهاء ضمن المراكز العشرة الأولى.

إذ قال: "أعتقد بأنّه يجب علينا تسجيل نقاطنا الأولى في الموسم يوم الأحد".

وأضاف: "آمل أن نكون قد استنفذنا الحظّ العاثر في البحرين. لا زلنا نتعلّم الكثير حول السيارة وأتوقّع أنّ الإعدادات والظروف الجوية ستختلف كثيراً عمّا واجهنا في البحرين".

واختتم: "ينبغي أن تكون المنافسة متقاربة وبضعة أعشار من الثانية قد تجعلك تتقدّم عدّة مراكز إلى الأمام".