ألبين توافق على تسريح بياستري مبكراً من عقده

خاض الفريقان محادثات حيال وضع عقد بياستري منذ أن تم الإعلان عن ضمه إلى صفوف مكلارين بدءاً من الموسم المقبل.

ونظراً للجو المشحون الذي أحاط بخطوة انتقال بياستري من ألبين إلى مكلارين والدراما التي أحاطت بهذه المسألة، كانت ألبين مترددة في البداية باتخاذ قرار قد يساعد الشاب على البدء مبكراً مع فريقه الجديد حيث طالت المفاوضات عدة أسابيع.

لكن أولى العلامات على التقدم الحاصل ظهرت مؤخراً حين أمضى بياستري يومين في بول ريكار خلف مقود سيارة مكلارين 2021، وهي السيارة التي تم وضع كولتون هيرتا على متنها سابقاً، وكذلك أليكس بالو وباتو أوارد ضمن تجارب سابقة.

ولم تمنح مكلارين أية تفاصيل حول تلك التجارب، بل أكدت ببساطة أنها أُقيمت بالفعل.

وتم إصدار تفاهم رسمي بتسريح بياستري من عقده قبل نهاية روزنامة الموسم الحالي، حيث يتجه للمشاركة بشكل علني رسمياً خلف مقود سيارة مكلارين الحالية خلال تجارب الناشئين يوم الثلاثاء بعد سباق جائزة أبوظبي الكبرى الختامي.

ويبدو أن لن يشارك في التجارب الحرة الأولى لجولة أبوظبي، لأنها ضمن الروزنامة التنافسية للموسم، حيث تمتلك مكلارين بالفعل التزاماً سابقاً لإشراك أوارد في تلك الحصة، بعد أن شارك فيها بالو سابقاً خلال جولة أوستن.

وأكد أوتمار زافناور مدير فريق ألبين لموقعنا "موتورسبورت.كوم" أنه قد تم التوصل لصفقة بالفعل، وأن بياستري حرّ للمشاركة في تجارب أبوظبي للناشئين.

فقال: "كانت هناك مفاوضات وتوصلنا لاتفاقية بحيث يصبح كلا الطرفين حراً من التزاماته. لقد باتت المسألة خلفنا. حالما ينتهي هذا الموسم، سيصبح حراً للذهاب إلى أية جهة يريدها".

وحين سُئِل حيال تجارب بول ريكار، أجاب: "كل هذا كان جزءاً من ذلك".

ومن المتوقع أن يعلق كل من زافناور وأندرياس سيدل مدير فريق مكلارين على وضع بياستري خلال المؤتمر الصحفي في البرازيل.

يشار إلى أن بياستري ليس السائق الوحيد الذي سيشارك مع فريق جديد في تجارب أبوظبي للناشئين وكذلك تجارب الإطارات، حيث سيقود فرناندو ألونسو سيارة أستون مارتن، بيير غاسلي سيارة ألبين ونيك دي فريز سيارة ألفا تاوري.

أوسكار بياستري تصوير: صور موتورسبورت