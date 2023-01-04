ألبين تكشف موعد إطلاق سيارتها "آي523" لموسم 2023
كشف الصانع الفرنسي ألبين عن موعد إطلاق مقاتلته الجديدة "آي523" التي سيخوض بها غمار منافسات موسم 2023 من بطولة العالم للفورمولا واحد.
أكّدت ألبين أنّ سيارتها الجديدة ستُبصر النور في الـ 16 من فبراير المقبل عبر سلسلة من الرسائل على حساباتها على منصّات التواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء.
وستتبع السيارة الجديدة ذات نمط التسميات الذي أطلقه الفريق في 2021 عند تغيير علامة الفريق إلى ألبين، وسيتمّ إطلاقها في العاصمة البريطانيّة لندن.
وأصبحت بذلك ألبين رابع فريقٍ يُؤكّد موعد إطلاق سيارته الجديدة، وذلك بعد ألفا تاوري (11 فبراير)، وأستون مارتن (13 فبراير) وفيراري (14 فبراير).
وستُجري ألبين حينها اختبارها الأوّل المكثّف للسيارة الجديدة بعد تسعة أيّام ضمن التجارب الشتويّة على حلبة البحرين الدوليّة بين 23 و25 من ذات الشهر.
وستدخل ألبين موسم 2023 بتشكيلة معدّلة عبر استقدام بيير غاسلي مكان فرناندو ألونسو المغادر صوب أستون مارتن، حيث سيُجاور مواطنه إستيبان أوكون.
وأكملت ألبين الموسم الماضي في المركز الرابع في بطولة الصانعين، وهي النتيجة الأفضل لها منذ 2018، بالتوازي مع تحقيق أوكون وألونسو للمركزين الثامن والتاسع على التوالي في بطولة السائقين.
وفي حين أنّ الفريق فشل في تحقيق أية منصّات تتويج، إلّا أنّ مقاربة التطوير العدائيّة سمحت له بالتغلّب على مكلارين.
لكنّ الفريق واجه مشاكل على صعيد الموثوقيّة، خاصة من ناحية وحدات الطاقة، وهو ما يجعل هذا الجانب محلّ تركيزٍ للتحسّن في هذه الفترة الشتويّة.
تغييرات قوانين الأرضية لموسم 2023 في الفورمولا واحد ستكلّف الفرق نصف ثانية في اللفة
أستون مارتن واثقة بأن مصنعها الجديد سيلعب دورًا "محوريًا" مع فريق الفورمولا واحد
أحدث الأخبار
أندريتي وكاديلاك يُعلنان عن خططٍ لدخول الفورمولا واحد
أعلنت شركات أندريتي غلوبال وجينيرال موتورز عن خططٍ لدخول بطولة العالم للفورمولا واحد بفريقٍ جديد في الأعوام المقبلة من خلال علامة كاديلاك التابعة للأخيرة.
سباق لومان 24 ساعة الافتراضي يواصل استقطاب الأبطال للمشاركة في ختام موسم 2022/2023
أبطالٌ من الفورمولا واحد، الفورمولا 2 والفورمولا 3 يتصدرون قائمة المشاركين التي تجمع جنسيات أكبر من أي وقت مضى للمنافسة في الجولة الأبرز ضمن سلسلة لومان الافتراضية، حيث يُسابق أفضل المتنافسين من أجل الفوز بحدث الـ 24 ساعة الأشهر.
أستون مارتن واثقة بأن مصنعها الجديد سيلعب دورًا "محوريًا" مع فريق الفورمولا واحد
أبدى مايك كراك مدير فريق أستون ثقته بأن مصنع الفريق الجديد في سيلفرستون سيلعب دورًا "محوريًا" ضمن سعي الفريق في بطولة العالم للفورمولا واحد.
رالي داكار: العطيّة يردّ على جدل رفع طاقة آودي عبر الفوز بالمرحلة الخامسة
قدّم ناصر العطيّة أفضل ردٍ ممكنٍ له على إثر قرار رفع طاقة سيارة آودي لموازنة الأداء عبر فوزه بالمرحلة الخامسة في حائل ضمن منافسات رالي داكار 2023 في المملكة العربيّة السعوديّة.
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
You have 2 options:
- Become a subscriber.
- Disable your adblocker.