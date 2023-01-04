ألبين تكشف موعد إطلاق سيارتها "آي523" لموسم 2023

أكّدت ألبين أنّ سيارتها الجديدة ستُبصر النور في الـ 16 من فبراير المقبل عبر سلسلة من الرسائل على حساباتها على منصّات التواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء.

وستتبع السيارة الجديدة ذات نمط التسميات الذي أطلقه الفريق في 2021 عند تغيير علامة الفريق إلى ألبين، وسيتمّ إطلاقها في العاصمة البريطانيّة لندن.

وأصبحت بذلك ألبين رابع فريقٍ يُؤكّد موعد إطلاق سيارته الجديدة، وذلك بعد ألفا تاوري (11 فبراير)، وأستون مارتن (13 فبراير) وفيراري (14 فبراير).

وستُجري ألبين حينها اختبارها الأوّل المكثّف للسيارة الجديدة بعد تسعة أيّام ضمن التجارب الشتويّة على حلبة البحرين الدوليّة بين 23 و25 من ذات الشهر.

وستدخل ألبين موسم 2023 بتشكيلة معدّلة عبر استقدام بيير غاسلي مكان فرناندو ألونسو المغادر صوب أستون مارتن، حيث سيُجاور مواطنه إستيبان أوكون.

وأكملت ألبين الموسم الماضي في المركز الرابع في بطولة الصانعين، وهي النتيجة الأفضل لها منذ 2018، بالتوازي مع تحقيق أوكون وألونسو للمركزين الثامن والتاسع على التوالي في بطولة السائقين.

وفي حين أنّ الفريق فشل في تحقيق أية منصّات تتويج، إلّا أنّ مقاربة التطوير العدائيّة سمحت له بالتغلّب على مكلارين.

لكنّ الفريق واجه مشاكل على صعيد الموثوقيّة، خاصة من ناحية وحدات الطاقة، وهو ما يجعل هذا الجانب محلّ تركيزٍ للتحسّن في هذه الفترة الشتويّة.