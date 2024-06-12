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الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة كندا الكبرى

ألبين تكشف مستوى التعامل مع أوكون قبل رحيله الموسم المقبل

تكلم فريق ألبين عن كيفية التعامل مع إستيبان أوكون الذي سيترك صفوف العلامة الفرنسية في موسم 2025 المقبل من بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد.

إستيبان أوكون، ألبين

انزعج أوكون من الطريقة التي تعامل بها معه فريقه ألبين في سباق كندا، عبر منح مركزه لزميله بيير غاسلي لمحاولة اللحاق بـ دانيال ريكاردو، لكن لم تتم إعادة المركز إليه لاحقاً قبل انتهاء السباق.

وتأتي هذه الواقعة على خلفية حادثة مع زميله في أول لفة من سباق موناكو، تسبب فيها أوكون وأدت لانسحابه من السباق، قبل أن يتم الإعلان لاحقاً أنه لن يبقى مع العلامة الفرنسية للموسم المقبل.

وتشير جميع المؤشرات إلى أن العلاقة ليست جيدة ما بين السائق وفريقه.

لكن برونو فامين مدير الفريق أكد عدم تعمّد إعاقة أوكون، وتعهد بمعاملته بالمثل كزميله لما تبقى من الموسم.

وحين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن الأجواء ضمن صفوف الفريق بعد موناكو والقرار فيما يخص مستقبل أوكون، قال فامين: "تمّ حل الأمور العالقة، لكن لدينا الآن 15 سباقاً أمامنا".

وأكمل: "أعتقد أن بوسع إستيبان الاعتماد على كامل الفريق لمساعدته لتحقيق أفضل نتيجة، لأن تحقيق أفضل نتيجة يعني مساعدة الفريق. نحن نعتمد عليه لتقديم كل ما بوسعه للفريق".

وأضاف: "الفريق يتألف من جميع أعضائه: السائقين، الميكانيكيين، المهندسين والجميع يقدم كل ما بوسعه. والسائق جزء من الفريق".

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الصورة من قبل: صورموتورسبورت

وأوضح فامين أن ألبين لن تؤثر على أداء أوكون، خاصة وأنها بحاجة لرفع مستوى التنافسية وتسجيل جميع النقاط الممكنة ضمن بطولة المصنعين.

فقال: "لن نؤثر على أوكون على الإطلاق. سيحظى بنفس المعاملة التي يتلقاها بيير تماماً. إنهما ضمن نفس المستوى ونفس المكانة".

وأردف: "نعلم أنهما متقاربان كثيراً لناحية الأداء. مجدداً: نحن نضع مصلحة الفريق أولاً".

وحين سُئِل إن كانت هناك مخاوف من أن أوكون غير المسرور قد لا يفكر بمصلحة الفريق أولاً في وقت لاحق، ردّ فامين: "لن أقلق أكثر مما كنت أقلق سابقاً…".

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