ألبين تكشف عن مقاتلتها "آي522" بحلّتها الجديدة

غيّر الصانع الفرنسي كسوته لهذا الموسم، وذلك على إثر صفقة الرعاية الجديدة التي ربطته بشركة المياه "بي دبليو تي" التي تتميّز بلونها الوردي الذي كان حاضرًا على الجناح الأمامي، والجانبين والجناح الخلفي.

وتتميّز سيارة "آي522" بنظام تعليق أمامي بذراع السحب، بينما يعتمد الخلفي على ذراع الدفع. ويتواجد الأنف بارتفاعٍ عالٍ عن بقيّة الجناح الأمامي بالمقارنة مع بعض السيارات الأخرى، بينما كان من اللافت أنّ الفتحتين الجانبيّتين للسيارة ضيّقتان للغاية، وتتضمّنان خياشيم تبريد مثل بعض الفرق الأخرى.

وتأتي الكسوة الجديدة بعد فترة شتويّة عرفت تغييرات واسعة في الفريق، وذلك على إثر التعديلات الإداريّة التي أقدم عليها المدير التنفيذي لورون روسي.

إذ جلب أوتمار زافناور المدير السابق لفريق أستون مارتن ليكون مديرًا جديدًا للفريق، في حين انضمّ برونو فامين الموظّف السابق في "فيا" إلى الفريق من أجل ترأس قسم المحرّكات الخاص برينو في منشأة فيري-شاتيون.

وقال روسي أنّ الهدف الأدنى لألبين هذا العام سيكون المركز الخامس مجدّدًا، لكنّه حريصٌ على تحقيق الفريق لنتيجة أفضل.

وقال في هذا الصدد: "لدينا العديد من الطموحات. المركز الخامس هو أدنى هدفٍ نحتاجه بعد أدائنا العام الماضي".

وأضاف: "حقّقنا أهدافنا حتّى الآن ونحن سعداء بالتقدّم الذي نُظهره، لكن علينا أن نكون واقعيين بأنّ جميع الأوراق مبعثرة هذا العام. لا نعلم أين سنكون إلى أن نطأ الحلبة جميعًا".

وأكمل: "لكن ما نحتاج لتذكّره هو أن موقع انطلاقنا ليس مهمًا، بل أين نحلّ في النهاية. نحتاج لمواصلة إظهار التقدّم، واستهداف التفوّق العمليّ والتقدّم طوال العام".

وتُواصل ألبين التعويل على تشكيلتها المتكوّنة من فرناندو ألونسو وإستيبان أوكون، بينما سيلعبت أوسكار بياستري دور السائق الاحتياطي.

ويأتي انضمام زافناور إلى الفريق بعد أن شعر روسي بأنّ ألبين تحتاج لتعديلات إداريّة الشتاء المنقضي، كما غادر مارشين بودكوفسكي المدير التنفيذي الفريق كذلك.

وفي حين أنّه لم يتمّ بعد تأكيد موعد انضمام زافناور، فإنّ روسي يعتقد بأنّ مهاراته ستُساعد على دفع الفريق إلى الأمام.

وقال حيال ذلك: "أؤمن بالشغف، وعمل الفريق واحترام الأفرادز علينا أن نكون شغوفين بما نفعله، مهما كانت المهمّة".

وأردف: "دائمًا ما يكون العمل الجماعي عاملًا أساسيًا للنجاح. سنتحكّم في ما نحن قادرون على التحكّم فيه، وسنستمتع برحلتنا والتسابق لأنّ ذلك ما نحن هنا لفعله".

واختتم بالقول: "نحن جميعًا مُتسابقون كفريق، لهذا السبب نستمتع بعملنا في الفورمولا واحد. أعلم أنّ النجاح سيأتي من خلال هذا الشغف والعمل الجماعي".