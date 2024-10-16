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فورمولا 1 جائزة الولايات المتحدة الكبرى

ألبين تكشف عن كسوة "إنديانا جونز" الخاصة لجولة أوستن

كشفت ألبين عن كسوة "إنديانا جونز"  اللونية الجديدة بالتعاون مع "اكسبوكس"، وذلك لجائزة الولايات المتحدة الكبرى من موسم 2024 الجاري في الفورمولا واحد.

كسوة ألبين الخاصة بجائزة الولايات المتحدة الكبرى

من المتوقع أن تصدر لعبة "إنديانا جونز" الإلكترونية قريباً، حيث سيعتمد فريق ألبين كسوة برتقالية اللون على حلبة الأمريكيتين احتفالاً بحدث الإطلاق.

وسيرتدي كل من إستيبان أوكون وبيير غاسلي بزة خاصة كذلك في أوستن.

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كسوة ألبين الخاصة بجائزة الولايات المتحدة الكبرى

كسوة ألبين الخاصة بجائزة الولايات المتحدة الكبرى

الصورة من قبل: ألبين

حيث قال أوليفر أوكس مدير الفريق: "كان من الرائع العمل مع فريق ’اكسبوكس’ احتفالاً بلعبة ’إنديانا جونز’ هنا في الولايات المتحدة".

وأكمل: "لقد وصلت شراكتنا مع ’اكسبوكس’ إلى مستوى عالٍ بالفعل العام الماضي، والآن هذا هو التعاون الأكبر بيننا على الإطلاق".

واختتم: "هناك المزيد أيضاً، ولا أكاد أطيق صبراً كي أحصل على نسخة من تلك اللعبة بعد إطلاقها!".

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الشرق الأوسط الشرق الأوسط