 ألبين تكشف عن سيارتها الجديدة لموسم 2021 في الفورمولا واحد

ضمن حدث إطلاق افتراضيّ من مقرّ الفريق في إينستون، قدمت ألبين سيارتها الجديدة "إيه521" قبل انطلاق السباق الافتتاحي لموسم 2021 في أواخر هذا الشهر.

وكان الفريق قد كشف كسوة مؤقتة للسيارة شهر يناير/كانون الثاني، تتميز بألوان حمراء، بيضاء وزرقاء تماثل ألوان العلم الفرنسي، وذلك على أرضية سوداء، حيث ظهرت خلال التجارب الخاصة التي أجريت مع سيارة أقدم.

وأنهت رينو موسم 2020 الماضي بالمركز الخامس في بطولة المصنعين، مع ثلاث منصات تتويج.

وسيواصل إستيبان أوكون عمله مع الفريق للموسم الثاني على التوالي، بينما سينضم إليه فرناندو ألونسو بطل العالم مرتين، والعائد إلى الفورمولا واحد بعد اعتزاله منذ عامين، حيث سيقود بديلاً عن دانيال ريكاردو الذي انتقل إلى مكلارين.

وحقق ألونسو عدة انتصارات في عاميه اللذين أمضاهما خارج الفئة الملكة، حيث شارك في منافسات سباقات السيارات الرياضية، إندي كار، رالي داكار.

وشارك ألونسو مع رينو للمرة الأولى ما بين موسمي 2003 و2006، حيث أحرز الفوز باللقب في 2005 و2006. وبعد موسم واحد مع مكلارين، عاد في 2008 بعقد لمدة عامين قبل الانتقال إلى فيراري.

ولم يظهر الإسباني في إطلاق الفريق، وذلك بعد حادثته التي تعرض لها على متن دراجته الهوائية في سويسرا، والتي دخل على إثرها المستشفى للخضوع إلى جراحة في فكّه.

يشار إلى أن الفريق خضع إلى تغييرات إدارية، لعل أهمها خروج المدير السابق سيريل أبيتبول واستبداله بمدير فريق سوزوكي السابق في بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي"، دايفيد بريفيو، الذي سيدير أمور الفريق إلى جانب مارسين بودكوفسكي المدير التنفيذي، وسيقدمان كلاهما تقارير العمل إلى لورانت روسي المدير التنفيذي لدى ألبين.