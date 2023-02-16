ألبين تكشف النقاب أخيرًا عن سيارتها "آي523"

بعد أسبوعين مزدحمين بأحداث إطلاق السيارات والكسوات الجديدة، أسدل الصانع الفرنسي ألبين الستار عبر الكشف عن مقاتلته الجديدة في العاصمة البريطانيّة لندن بحضور كلٍ من أوتمار زافناور مدير الفريق وسائقَيه إستيبان أوكون وبيير غاسلي.

يأتي ذلك بعد أن اختار الفريق إكمال يوم تصوير ترويجي على حلبة سيلفرستون يوم الإثنين الماضي قبل الكشف عن السيارة.

وتميّزت السيارة الجديدة ببعض التغييرات البارزة على صعيد تصميم جانب السيارة، ففي حين كان حلّ الفريق العام الماضي مشابهًا للفكرة العامة المتّبعة من قبل ريد بُل كذلك، فإنّ تصميم هذا العام عرف بعض التغييرات عبر تبني جزء مشابهٍ لتصميم فيراري ودمج الفكرتين معًا تقريبًا.

كما قام الفريق بتوسيع الجزء العلوي من غطاء المحرّك مثلما شاهدنا على سيارة مرسيدس "دبليو14".

وسيُواصل الفريق التسابق باللون الأزرق الأساسي مع لون الراعي الرئيسي "بي دبليو تي" الوردي، إلى جانب كسوة ثانوية يطغى عليها اللون الوردي تمامًا مثل الموسم الماضي، بالرغم من أنّ الفريق اتّبع النمط الشائع مؤخّرًا عبر ترك أجزاء سوداء من أجل توفير بعض الوزن.

ويسعى الصانع الفرنسي لتجاوز مشاكل الموثوقيّة التي عانى منها الموسم الماضي بعد انسحاب فرناندو ألونسو وأوكون من سبعة سباقات، بالرغم من نجاحه في النهاية في تحقيق المركز الرابع في بطولة الصانعين.

ويرى زافناور مدير الفريق بأنّ على ألبين مواصلة تحقيق التقدّم إلى الأمام وأن تكون أقرب إلى المركز الثالث، وذلك في ظلّ الخطّة الطموحة للفوز بالبطولة في غضون 100 سباق بدءًا من العام الماضي.

وقال: "علينا تحقيق خطوة إلى الأمام لنكون قادرين على الفوز بالبطولة، وهو ما أردنا بلوغه في غضون 100 سباق".

وأضاف: "بدأ العداد في مطلع موسم 2022، لذا أمامنا أقلّ من 80 سباقًا الآن. نحتاج لأن نكون أقرب من المركز الثالث وأبعد من الخامس. لذا حتّى لو تواجدنا في المركز الرابع مجدّدًا، فإنّ علينا تحقيق تقدّم".