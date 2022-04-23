ألبين تكشف السبب وراء مشاكل محركها في بداية موسم 2022

أظهر المصنع الفرنسي وتيرة قوية في بداية الموسم، لكن سائقيه فرناندو ألونسو وإستيبان أوكون تعرضا لمشاكل في موثوقية المحرك.

وخسر ألونسو بالفعل وحدة طاقة بسبب مشكلة في مضخة المياه خلال جولة السعودية، بينما ما زال مصير وحدة طاقة سيارة أوكون غير واضح، بعد أن استبدلها الفريق كإجراء احتياطي قبيل تصفيات إيمولا.

وعلى هامش جائزة إيميليا رومانيا الكبرى، أكد رئيس قسم المحرك لدى الفريق بأن المشاكل تتعلق بالارتدادات، ولا علاقة لها بتصميم المحرك نفسه.

حيث أكد برونو فامين أن سبب ما يجري هو البيئة القاسية التي تتعرض لها المحركات مع الارتدادات حالياً، حيث تؤثر كل تلك الاهتزازات والارتدادات الشديدة على مكونات وحدة الطاقة.

فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "أعتقد أن الجيل الجديد من السيارات، مع الهياكل الجديدة والحزم الانسيابية الجديدة، يولد ضغوطات مختلفة على السيارة".

وأكمل: "السيارات أكثر قساوة بكثير، منخفضة جداً، وهذا يؤثر بشكل كبير عليها. المشاكل ليست من محرك الاحتراق الداخلي نفسه، بل من العوامل الأخرى المحيطة (الارتدادات وما ينتج عنها)".

وأردف: "محرك الاحتراق الداخلي جيد جداً. ليست لدينا أية مشكلة على الإطلاق معه، لكن الأضرار تأتي من التحديات الجديدة الحالية التي نعمل على حلها".

وتابع: "المشكلة التي تعرض لها فرناندو في جدة، طلبنا السماح بتعديل من قبل ’فيا’. وتم قبوله. وبالتالي تم إدخال التعديل بالفعل لهذه الجولة".

بالمقابل، أشار فامين بوضوح إلى أن ألبين ليست المصنّع الوحيد الذي يواجه مشاكل الموثوقية هذه.

فقال: "جميع المصنّعين يرسلون طلبات تتعلق بالموثوقية إلى ’فيا’، وهذا أمر معروف. ولسنا الوحيدين الذين نعاني".

وأكمل: "عندما نتكلم عن أربع سنوات من تجميد التطوير، ليس أمامنا إلا تقديم أفضل محرك ممكن لأن ’فيا’ لن تسمح بتعديلات إضافية أو تحسينات على صعيد الأداء، بل فقط تعديلات تتعلق بمشاكل الموثوقية".

وفيما يتعلق بمحرك أوكون، أشار فامين إلى أن رينو تواجه مشكلة تتعلق بعدم قدرتها على تشخيص السبب دون كسر ختم ’فيا’ للمحرك.

فقال: "ما زلنا نحقق في الأمر. المشكلة في أننا نريد وضع المحرك على جهاز الداينو لنرى إن كانت المشكلة ستظهر. لكن للأسف ذلك ليس ممكناً بسبب قوانين ’فيا’".

وأردف: "لا يمكننا فحصه على الداينو من دون كسر الختم. مشكلتنا بأننا غير قادرون على الوصول لسبب المشكلة دون ذلك".

واختتم: "لهذا السبب نقوم بكل ما بوسعنا من دون فتح المحرك أو لمس ختم ’فيا’".