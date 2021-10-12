ألبين تكشف السبب وراء فارق الوتيرة بين أوكون وألونسو

كان الصانع الفرنسي في حيرة من أمره بعد سباق سوتشي حول سبب معاناة أوكون من أجل الوتيرة في نهاية أسبوع بدا فيها ألونسو قويًا للغاية.

وقد أشعل ذلك المخاوف بأنّ أوكون قد يختبر تكرارًا للمشاكل التي واجهته في وقت مبكر من الموسم عندما دفعت سلسلة نتائجه الضعيفة إلى تغيير الفريق لهيكل سيارته.

لكن وبعد تحقيق في الوضع ضمن مصنع الفريق في إنستون قُبيل سباق نهاية هذا الأسبوع في تركيا، تشتبه ألبين بأن سبب المشكلة الأخيرة يتمثّل في الطريقة التي تمّ بها إعداد سيارة أوكون وكيف انحرفت المقاربة كثيرًا عن تلك الخاصة بألونسو - الأمر الذي لم يكتشفه الفريق في حينها بسبب حصوله عبر خطوات تدريجية.

وقد عقّب مارسين بودكوفسكي المدير التنفيذي للفريق على ذلك قائلًا: "قمنا ببعض الفحوصات على السيارة، لكن الواقع هو أنه كان هنالك اختلاف في الإعدادت في روسيا".

وأضاف: "انحرفت السيارتان نوعًا ما بعيدًا عن بعضهما البعض فيما يتعلق بالإعدادات، بينما كانتا متشابهتين للغاية في الجولات السابقة. والواضح من التحليل الذي قمنا به بعد السباق هو أنّ وجهة الإعدادات التي اعتمدناها مع إستيبان لم تكن الصحيحة".

وتابع: "لا يمكنك دومًا رؤية ذلك خلال السباق، كونه تطوّر مستمر في اتجاه واحد بناء على تفضيل وبيانات السائق. وفي الواقع فإنّك تدرك ذلك بعد الحدث، عندما تنظر على الإعدادات النهائية للسيارتين، حيث كانت وجهة إعدادات سيارة ألونسو منطقية أكثر من ناحية الأداء".

هذا وأوضح بودكوفسكي أنّ ألبين قد تعلمت درسها حول الملاحظة الجيّدة للصورة العامة لإعدادات السيارتين، وستضمن ألا يتكرر ذلك مستقبلًا.

فقال: "كان من المؤسف اكتشاف ذلك بعد نهاية الأسبوع. ذلك أمر نتمنى بالتأكيد لو كنا أفضل في إدراكه. نعالج ذلك الآن ومن المؤسف أنه أثّر على أداء إستيبان".