ألبين: تقدم أستون مارتن في الفورمولا واحد "فاجأ الجميع"
اعترف آلان بيرماين المدير الرياضي لدى فريق ألبين في الفورمولا واحد، أن تقدم أستون مارتن خلال موسم 2023 الجاري، فاجأ الجميع.
لطالما كانت المعركة متقاربة بين أستون مارتن وألبين خلال المواسم المنصرمة، حيث انتقل أوتمار زافناور كمدير فريق بينهما، كما أنّ انتقال فرناندو ألونسو من ألبين إلى أستون مارتن منحها دفعة إضافية.
لكن بالنسبة إلى هذا الموسم، يبدو أن أستون مارتن تمتلك أفضلية واضحة حيث حقق فرناندو ألونسو منصة التتويج في أول سباقين حتى الآن.
لكن وبينما يعترف بيرماين أن أداء السيارة الحالي ليس جيداً بما يكفي، لكنه يرى بأن ألبين أقرب إلى فيراري ومرسيدس من العام الماضي.
فقال: "نحنا لسنا في الموقع الذي نريده لناحية الوتيرة. نريد أن نكون أسرع".
وأكمل: "أعتقد أننا أقرب إلى فيراري ومرسيدس من الموسم الماضي. خاصة بالنسبة إلى فيراري فقد كانوا ينافسون على الانتصارات العام الماضي".
وأردف: "من الواضح أن أستون حققت قفزة هائلة، ونحن خامس أسرع الفرق. هدفنا هو الاقتراب من المركز الثالث. إن كانت مرسيدس ثالث أسرع الفرق، فربما نحن أقرب إليهم من الموسم الماضي".
واختتم: "لكننا لسنا في المكان الذي نريده. أعتقد أن أستون فاجأت الجميع بهذا التقدم الذي حققته".
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