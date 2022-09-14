ألبين تفضل سائقاً ذا خبرة لموسم 2023 لكن دوهان خيار ممكن

ما زالت العلامة الفرنسية تسعى لإيجاد زميل لسائقها إستيبان أوكون للموسم المقبل، كبديل عن ألونسو الذي سينتقل إلى أستون مارتن الموسم المقبل، بينما سيقود سائقها الاحتياطي أوسكار بياستري مع مكلارين.

وتضع ألبين صفقة لاستقدام بيير غاسلي من ألفا تاوري، لكن ريد بُل التي تمتلك عقد الفرنسي، أكدت أنها لن تحرره من التزاماته إلا في حال تم تأمين الأمريكي كولتون هيرتا سائق إندي كار كبديل عنه.

لكن فرص انضمام هيرتا تبدو ضئيلة جداً نظراً لأنه ما زال بحاجة لمزيد من النقاط للحصول على رخصة القيادة الخاصة "سوبر لايسنس" التي تخوله المشاركة في سباقات الفورمولا واحد، إلا في حال منحه الاتحاد الدولي للسيارات "فيا"، استثناء.

وهناك عدة خيارات متاحة من السائقين أمام ألبين، من بينهم دانيال ريكاردو - لكنه ترك رينو سابقاً بالرغم من وجود عقد لينتقل إلى مكلارين - وكذلك نيكو هلكنبرغ، الذي بدوره اقترب من نهاية مسيرته المهنية.

لهذا السبب يمتلك ناشئون أمثال دوهان - من أكاديمية ألبين - ونيك دي فريز، الذي قدم أداء ممتازاً مع ويليامز في مونزا، فرصة جيدة.

حيث أوضح لورون روسي المدير التنفيذي لدى ألبين، أن الفريق بحاجة لسائق قادر على تسجيل النقاط مباشرة.

فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "نحتاج لسائق قادر على تسجيل النقاط مباشرة. هذا بالتالي يقودنا إلى سائقين أكبر عمراً لكن قادرين على التقدم معنا".

وأكمل: "أوتمار (زفناور) يقود هذه العملية، يشاهد السائقين ويتناقش معهم ويقيم الخيارات".

وأضاف: "نحتاج لاتخاذ القرار الصحيح ولسنا على عجلة من أمرنا".

دوهان نجح بتحقيق الفوز في سباق مونزا الرئيسي حيث أحرز انطباعاً جيداً عن أدائه، فقال روسي مجيباً إن كان الأسترالي ضمن قائمة ألبين: "بالتأكيد".

وأكمل: "جاك بالتأكيد موهبة واضحة، وهو يقدم أداء ممتازاً حالياً".

وأردف: "بصراحة، نحن نعلم بالفعل أنه سريع جداً وقد نضج كثيراً وهذا واضح على الحلبات، حوارنا معه مثير جداً للإعجاب، أعتقد أننا على توافق وذلك أمر جيد".

لكن روسي أشار مجدداً إلى أن الفريق يفضل سائقاً ذا خبرة.

فقال: "أفضل أن يرتكب حوادثه الأولى مع فريق آخر، أن يجد حدوده القصوى، لأنّ الانتقال من الفورمولا 2 إلى الفورمولا واحد يمثل خطوة كبيرة".