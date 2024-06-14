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الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة كندا الكبرى

ألبين تُفضّل "الاحترافيّة" على العلاقات الجيّدة في اختيارها للسائقين

يولي فريق ألبين الأولوية لـ"الاحترافية" في بحثه عن بديل لإستيبان أوكون في فريق الفورمولا 1، وذلك بدلاً من مجرد توحيد سائقين لهما علاقة جيدة سابقة.

بيير غاسلي، إستيبان أوكون، ألبين

بيير غاسلي، إستيبان أوكون، ألبين

الصورة من قبل: ألبين

أعلن أوكون وفريق ألبين قبل جائزة كندا الكبرى أنهما سيفترقان في نهاية عام 2024، في أعقاب حادث تصادم أوكون مع زميله في الفريق بيير غاسلي في اللفة الأولى في موناكو.

وعلى الرغم من أن أوكون وغاسلي لهما علاقة معروفة بتوتّرها، إلا أنهما تعهدا بالعمل معاً لصالح الفريق عند بدء الشراكة بينهما في بداية عام 2023. ومع ذلك، فقد ساهم كلاهما في عدة نقاط اشتعال خلال الأشهر الـ 18 كزملاء في الفريق، وكان التصادم في موناكو واحدة منها.

وبالتالي يعمل مدير الفريق برونو فامين على إيجاد بديل لأوكون، بينما يسعى الفريق أيضاً للحفاظ على غاسلي لعام 2025 على الرغم من البداية السيئة لهذا الموسم.

وفي حديثه لقناة "سكاي سبورتس اف1"، أكّد فامين أن أولويته ليست العثور على سائقين يتعايشان بشكلٍ جيّد لتجنب مشكلات أوكون/غاسلي، بل التركيز على ضمّ سائقين "محترفين" على استعداد للعمل معاً.

وقال فامين: "أعتقد أن العلاقة لا تهم. الاحترافية تهم. نحتاج إلى سائقين محترفين".

وأضاف: "يجب أن يعملا معاً. هذا جزء من العمل أن يكون كلٌ منهما قادرًا على العمل مع زميله لتحقيق الأفضل للفريق".

وذكر فامين أن السائق الاحتياطي جاك دوهان هو أحد السائقين الذين يتم النظر فيهم بالفريق؛ حيث حصل الشاب الأسترالي على فرصة للقيادة في التجارب الحرّة الأولى بدلاً من أوكون في مونتريال، لكن الظروف الممطرة أعاقت أداءه.

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وخضع الأسترالي الشاب لبرنامج اختبار على سيارات ألبين القديمة، بعد أن أخذ سنة إجازة من السباقات بعد أن حقّق المركز الثالث في بطولة الفورمولا 2 العام الماضي.

وتم ربط الثنائي من فريق ساوبر فالتيري بوتاس وجو غوانيو بالفريق أيضاً، وكذلك سائق ألبين في بطولة العالم للتحمل وسائق الاحتياط في فريق مرسيدس ميك شوماخر - على الرغم من أن الألماني يعتبر خارج المنافسة على هذا المقعد.

وواصل فامين قائلاً: "أعتقد أنه خيار بالتأكيد. جاك هو خيار. نحن نُجهّزه. لقد كان يختبر في [النمسا] ليس منذ فترة طويلة ولديه برنامج اختبارات مكثف ونحن سعداء بذلك".

"لنرى كيف يتطور. إنه أحد الاحتمالات بين غيرها، لكنه احتمال بالتأكيد".

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